Phelps, Ledecky, Franklin e Lochte: i big del nuoto statunitense tra conferme e delusioni

Nonostante la crescita della Cina negli ultimi anni la nazione favorita alla vittoria finale del medagliere olimpico anche in questa edizione saranno gli Stati Uniti. La corazzata a stelle e strisce non è ancora formata del tutto visto che proprio in questi giorni sono in corso i Trials e nel nostro approfondimento olimpico di questa settimana andiamo a vedere i risultati che stanno uscendo dalle gare in piscina a Omaha e come se la stanno cavando le stelle del nuoto d’oltreoceano.

Katie Ledecky sempre più micidiale

Da qualche anno a questa parte, se si escludono le vicende varie legate al ritiro e ritorno di Phelps, quando si parla di nuoto made in USA più della metà delle volte si fa riferimento a Katie Ledecky, salita agli onori della cronaca dopo la pazzesca vittoria negli 800 stile alle Olimpiadi del 2012 e da lì in poi sempre più dominatrice dello stile libero mondiale. In Italia i non addetti ai lavori la conoscono perché sarà la rivale numero uno della Pellegrini nei 200 stile libero e proprio in quest’ottica ci concentriamo sulla sua prestazione.

Primo posto facile per Katie, che oltre al posto nella gara individuale si è così conquistata anche quello nella staffetta 4x200 (a cui accedono le prime quattro classificate della gara individuale dei Trials), con il tempo di 1.54.88, leggermente più alto rispetto all’1.54.55 di Federica al Trofeo Settecolli, ma probabilmente non molto tirato visto soprattutto il crono della doppia distanza, i 400, in cui la Ledecky ha sparato un pazzesco 3.58.98, miglior prestazione dell’anno, a sei decimi dal primato del mondo.

Meno gare rispetto ai Mondiali

Ai Mondiali di Kazan 2015 la Ledecky si è aggiudicata l’oro in tutte le gare dello stile libero dai 200 ai 1500, oltre a quello della 4x200, mentre anche nella migliore delle ipotesi ai Giochi Olimpici non dovrebbe poter andare oltre alle tre vittorie individuali e una in staffettaTra le gare della manifestazione a cinque cerchi non sono previsti i 1500 stile libero e il condizionale è rivolto alla sua possibile presenza nella 4x100 stile libero. L’americana, classe 1997, è infatti qualificata con il settimo tempo nella finale dei 100 stile e se finisse fra le prime quattro il posto in staffetta sarebbe suo. Molto improbabile, visto il programma gare comunque fitto, un suo utilizzo come riserva nelle batterie della mattina.

Missy Franklin tra poche luci e molte ombre

Tornando a quella che sarà una delle gare olimpiche più seguite in Italia, i 200 stile libero, non possiamo non fare riferimento all’altra qualificata, la campionessa del mondo di Barcellona 2015 Melissa Franklin. Missy è reduce da un paio di annate decisamente poco convincenti e anche questi Trials per lei sono stati fino ad ora un misto di luci e ombre. Il suo tempo di qualificazione, 1.56.18 è, per intenderci, quasi un secondo e mezzo più alto rispetto a quello che tre anni fa la portò sul gradino più alto del podio mondiale.

È rimasta clamorosamente fuori dai 100 dorso nuotando il settimo tempo della finale, a infelice coronamento di una stagione in cui nei ranking mondiali in lunga non è praticamente mai andata al di sopra del decimo posto. Fuori anche dalla finale dei 100 e, di conseguenza, dalla 4x100 stile libero e dalla 4x100 mista (la frazione a dorso la farà una delle due atlete della gara individuale) alla Franklin rimangono per ora solo i 200 dorso per cercare di dare una svolta alla stagione almeno sul finale.

Michael Phelps, obiettivo quinta Olimpiade centrato

Chi invece con questi Trials ha spazzato via tutti i possibili dubbi sul suo stato di forma è il neo papà e neo trentunenne Micheal Phelps, che a Omaha ha staccato il pass per la sua quinta Olimpiade consecutiva diventando così il primo nuotatore nella storia americana a raggiungere questo traguardo. Notevole il suo 1.54.84 con cui si è preso i 200 farfalla, di buon auspicio il tempo di accesso alla finale dei 200 misti, ma prima di giudicare dobbiamo vedere la sfida finale che presumibilmente si consumerà contro un fino ad ora deludente Ryan Lochte. Nell’ultimo giorno di gare lo vedremo poi probabilmente protagonista della finale dei 100 farfalla che gli permetterebbe di conquistarsi un posto nella 4x100 mista, unica staffetta a rientrare nella sua ipotetica tabella di macia olimpica.

Ryan Lochte, partenza in sordina

Partenza decisamente in sordina per Ryan Lochte, che tra lo stupore di molti ha mancato, e non di poco, la qualificazione nei 400 misti. Difficoltà anche nei 200 stile libero, dove l’ex allievo di Gregg Troy non è riuscito a staccare il pass per la gara individuale e ha ottenuto il quarto posto a disposizione in staffetta più per mancanza di avversari che per merito proprio. L’orgoglio del campione gli ha permesso di nuotare una buona semifinale dei 200 misti, ma per tirare le somme bisognerà attendere la fine delle gare.