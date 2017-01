Record del mondo nei 200 rana di Ippei Watanabe, primo uomo sotto i 2’07” in vasca lunga

La rana giapponese è decisamente in fermento in questo inizio di stagione. In occasione della Kosuke Kitajima Cup, meeting dedicato al grande ranista nipponico (quattro ori olimpici), Ippei Watanabe ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 200 rana essendo il primo uomo ad abbattere la barriera dei 2’07”, siglando uno strepitoso 2’06″67.

Watanabe, classe ’97, detentore del record mondiale junior e sesto nella finale di Rio 2016 nella distanza menzionata, ha dunque migliorato il precedente limite che apparteneva ad un altro atleta del Sol levante, vale a dire Akihiro Yamaguchi (2’07″01 a Gifu in Giappone).

Una distribuzione dello sforzo notevolissima con passaggio ai 100 metri in 1’01″35 ed una chiusura nell’ultima vasca da 32″65 hanno consentito al 19enne asiatico di scrivere il proprio nome nella storia del nuoto.

