Settecolli: Pellegrini in finale nei 100; ancora duello Peaty-Martinenghi

Seconda giornata di gare al Settecolli 2017. Mattinata dedicata alle eliminatorie e sarà un sabato che vedrà ancora in scena il duello tra Adam Peaty e Nicolò Martinenghi, che, dopo la finale dei 100 rana di ieri, si sfideranno anche oggi in quella dei 50. Il campione britannico è l’unico ad abbattere il muro dei 27” (26”83), ma il giovane azzurro risponde presente con il tempo di 27”21. Oltre a loro conquistano l’accesso alla finale anche gli altri azzurri Andrea Toniato, Lorenzo Antonelli, Fabio Scozzoli e Mattia Pesce.

Altra finale anche per Federica Pellegrini, che dopo la vittoria nei 200 stile di ieri, centra l’accesso all’ultimo atto anche nei 100. Una buona prova della veneta, che non ha lavorato particolarmente sulla velocità in questo periodo. Federica ha chiuso con il sesto tempo complessivo (54”83) al termine delle batterie che hanno premiato finora l’olandese Ranomi Kromowidjojo in 53″70, che precede la danese Pernille Blume (54″07) e la connazionale Femke Heemskeerk (54”35).

Ottimo risultato per l’Italia nei 100 farfalla donne. Due azzurre svettono nella graduatoria delle batterie dei 100 farfalla donne. Ilaria Bianchi (58″66) ed Elena Di Liddo (58″70) hanno ottenuto i migliori riscontri mattutini ed entrano in finale insieme all’inglese Atkinson, all’ungherese Szilagyi, alla danese Beckmann, all’altra britannica Kelly, all’azzurra Petronio ed alla francese Wattel.

Impressiona il coreano Park, che senza spingere, si conferma il più veloce anche nei 200 stile libero in 1’48″24, precedendo il britannico Grainger (1’48″57) e l’azzurro Alex Di Giorgio (1’49″01), unico azzurro ad esser entrato in finale. Eliminati, infatti, Filippo Magnini e Filippo Megli.

E’ di Matteo Milli il miglior tempo delle batterie dei 100 dorso maschili. 54″78 per l’azzurro davanti al tedesco Diener (54″91) e l’ungherese Balog (55″01). In finale Michele Malerba e Christopher Ciccarese, rispettivamente quarto e quinto in 55″36 e 55″41. Non era presente invece Simone Sabbioni.

Nei 400 misti miglior tempo al maschile per l’ungherese David Verraszto ed al femminile la britannica Hannah Miley. Per quanto riguarda i colori azzurri Federico Turrini tra gli uomini centra la finale, mentre tra le donne Carlotta Toni, Ilaria Cusinato e Stefania Pirozzi gareggeranno anche oggi pomeriggio.

Si tornerà in vasca alle 18.10 con i 1500 stile libero di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri tanto attesi!