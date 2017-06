Trials Usa 2017: Lilly King un missile nei 50 rana, Caeleb Dressel impressionante nei 100

Terza giornata nei Trials di nuoto ad Indianapolis (Usa) ed ancora grandi tempi per quanto concerne gli atleti stelle e strisce.

Partiamo dai fuochi d’artificio dei 50 rana femminili dove la campionessa olimpica di Rio 2016 nei 100 metri Lilly King dà spettacolo. La 20enne dell’Indiana, infatti, stabilisce il nuovo record americano della distanza in 29″66, nonché la miglior prestazione mondiale dell’anno (facendo meglio del 29″88 di Yulia Efimova), precedendo Katie Meili (30″11) e Molly Hannis (30″24). Un tempo superbo quello della King che già miglioratasi nei 200 rana aveva dimostrato di godere di un’ottima condizione. In vista della rassegna mondiale di Budapest ci sarà da divertirsi per il duello tra l’americana e la Efimova.

Sul versante maschile risponde presente Kevin Cordes che nei 50 rana ottiene un ottimo 26″88, terzo tempo dell’anno, dimostrando che le sue ambizioni iridate sono più che concrete. Alle spalle di Cordes troviamo Andrew Wilson (27″18) e Cody Miller (27″24).

Tempo eccezionale anche quello di Caeleb Dressel nei 100 farfalla: il 50″87, con un ritorno spaventoso da 27″00, consente al 20enne di Green Cove Springs di prendersi la vetta del ranking mondiale, unico ad abbattere la barriera dei 51″ in questo 2017. A completare il podio Tim Phillips (51″30) e Jack Conger (51″33). Tra le donne è Kelsi Worrell a fare la voce grossa in 57″38 a precedere Sarah Gibson (57″96) e Mallory Comerford (57″97).

Si vola anche nei 400 misti maschili dove Chase Kalisz, argento ai Giochi di Rio, grazie al 4’06″99 stampa il miglior crono del 2017 distanziando di 2″32 Jay Litherland (4’09″31) e di 4″67 Gunnar Bentz (4’11″66). Leah Smith dà prova di essere atleta poliedrica e dopo il secondo posto dei 200 stile libero, vince con un tempone nei 400 misti in 4’33″86 a descrivere la grande completezza dell’atleta (terza prestazione dell’anno).

A chiosa gli ultimi due titoli del dorso sono ad appannaggio di Hannah Stevens (27″63) e Justin Ress (24″41).