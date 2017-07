Valerio Catoia invitato da Detti e Paltrinieri: "Complimenti! Vieni a fare due vasche con noi"

A Sabaudia salvò una bimba dall’annegamento, ora viene invitato da Paltrinieri e Detti a fare due vasche con loro in allenameto.

Momento d’oro per Valerio Catoia, il ragazzo di 17 anni che il 12 luglio scorso salvò una bambina che rischiava di annegare. Valerio, atleta Fisdir di nuoto agonistico, nei giorni scorsi era stato anche premiato, con una medaglia e una targa, dal Ministro dello Sport, Luca Lotti, e ora viene salutato dai campionissimi Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti.

Non solo, il duo Paltrinieri-Detti lo invita a fare con loro qualche vasca, in segno di stima e gratitudine per quanto fatto qualche giorno fa. Forza Valerio!