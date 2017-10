Giochi invernali, il Governo svizzero appoggia la candidatura di Sion 2026

Il governo di Berna ha annunciato il suo sostegno alla candidatura della Svizzera per ospitare i Giochi olimpici invernali del 2026, promettendo un contributo fino a 1 miliardo di franchi svizzeri (1.2 miliardi di dollari) per sostenere la campagna. È un raro segnale di sostegno da parte del mondo politico dopo che i cittadini della città austriaca di Innsbruck domenica scorsa hanno detto no alla candidatura e lo stesso è avvenuto già in un'altra dozzina di città fra le quali Roma. Il Comitato Olimpico Internazionale (IOC), con sede a Losanna, negli ultimi anni sta cercando di convincere le autorità locali sui benefici derivanti dall' ospitare i Giochi e il governo svizzero ha accolto con entusiasmo l'idea. "Il governo vede i Giochi olimpici invernali come una grande opportunità per lo sport, l'economia e la società in Svizzera", si legge in una dichiarazione dopo un incontro di gabinetto in cui è stato approvato il sostegno pubblico per la campagna di Sion 2026. La Svizzera diventa così una avversaria temibile per una possibile candidatura dell'Italia con la città di Milano. Fra gli paesi candidati ci sono anche Kazakistan, Turchia, Giappone, Canada e Stati Uniti.