La lezione di Zanardi e Tamberi ai ragazzi del liceo d'Amatrice: "Siate curiosi e non arrendetevi"

Chi meglio di un’atleta sa spiegare il concetto di fatica, sacrificio, ripartenza, l’importanza di non darsi per vinti quando tutto sembra crollarti addosso e nulla sembra girarci per il verso giusto. Anche e soprattutto per questo Save the Children e Bmw Italia hanno voluto Gianmarco Tamberi e Alex Zanardi per inaugurare la riapertura del Centro Giovani 2.0 di Amatrice e parlare agli studenti del Liceo sportivo del paese laziale, devastato dal terremoto di un anno fa e che sta lentamente rinascendo dalle macerie.

Il centro, che era stato realizzato ad Amatrice, insieme a Save The Children, grazie al contributo di 500mila euro da parte di BMW Italia e dei suoi dipendenti che hanno donato gratis una parte dello stipendio di una giornata di lavoro, porta ora le attività di supporto alla popolazione locale nella cittadina di Posta, per ospitare gli alunni della scuola d’infanzia danneggiata dal sisma.

Tamberi per colpa di un infortunio, a poche settimane dallo start delle Olimpiadi di Rio, ha perso la chance di lottare per una medaglia d’oro a cinque cerchi per cui aveva lavorato anni e anni mentre Alex è l’emblema di chi non si arrende e ha saputo trasformare una tragedia in una straordinaria opportunità. Proprio questa positività e questo esempio hanno voluto raccontare agli studenti di Amatrice, che al netto delle difficoltà e dei problemi i propri sogni possono esaudirsi e di certo vale la pena inseguirli….

Zanardi: "Sono ben pubblicizzato, la mia forza è tutta nella curiosità"

" Uno pensa sempre di dover dire cose particolari, quando cerca di portare conforto, quando cerca di esserci per chi ha bisogno d’aiuto. In verità puoi solamente cercare di essere te stesso e cercare di dare un buon esempio, perché gli esempi valgono più di mille parole, anzi sono quelle cose che possono regalare l’ispirazione che è la scintilla che ti può indurre a ripartire. Le difficoltà possono essere superate e sono quelle cose che se affrontate nel modo giusto ti permettono di essere un campione. In fondo, campioni non si nasce: lo si diventa lungo il cammino questo a prescindere dai titoli sui giornali. Io sono un uomo molto ben raccontato, molto pubblicizzato: ogni volta che muovo un dito tutti gridano all’impresa e forse qualche cosa di buono nelle cose che ho fatto c’è davvero però, forse, la mia dote più grande è quella di essere un uomo curioso, un uomo che sa osservare e anche nei momenti di difficoltà legati al mio incidente, alla mia ripartenza, alla mia riabilitazione ha saputo prendere ispirazione dalle persone che incontravo e mi ha consentito di trasformare quello che mi è accaduto, nella più grande opportunità della mia vita. D’altronde per quanto assurdo possa essere, aver perso le gambe è diventato il mio lavoro. "

Dalla negatività si può risorgere col coraggio e con la testardaggine, parole che sembrano più reali se a dirle sono due campioni abituati a superare il dolore come Alex e Gimbo.