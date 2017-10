Quando verrà eletto il portabandiera dell’Italia? Il 19 ottobre la data più probabile

Mancano meno di quattro mesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La cerimonia d’apertura è prevista per il 9 febbraio, l’imperdibile sfilata catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo, gli atleti si metteranno in luce sotto i riflettori e i portabandiera avranno l’onore di poter sventolare il vessillo della propria Nazione. L’Italia conoscerà il proprio portabandiera tra pochi giorni: il 19 ottobre la Giunta del Coni dovrebbe riunirsi per prendere la decisione finale.

La rosa dei favoriti è abbastanza ristretta: in pole position sembra esserci Arianna Fontana, regina dello short track che ha già vinto cinque medaglie a cinque cerchi. A tallonarla, però, l’esperienza di Peter Fill (due Coppe del Mondo di discesa libera) e l’oro olimpico di Giuliano Razzoli (ma non si sa nemmeno se sarà convocato). I volti di Dorothea Wierer (biathlon) e Sofia Goggia (13 podi stagionali in Coppa del Mondo di sci alpino) piacciono davvero molto. Carolina Kostner difficilmente avrà l’onore per la seconda volta in carriera dopo Torino 2006, ai margini anche Federico Pellegrino (sci di fondo).

Dunque il 19 ottobre la Giunta del Coni dovrebbe prendere la sua decisione e comunicare contestualmente il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà poi Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, a consegnare il tricolore al nostro alfiere: la cerimonia è in programma per il 18 dicembre.