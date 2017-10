Rio 2016, conferma l'arresto del presidente Comitato olimpico del Brasile

La magistratura federale brasiliana ha confermato l’arresto per corruzione del presidente del Comitato Olimpico nazionale e del Comitato organizzatore di Rio 2016 Carlos Nuzman. La decisione del giudice Marcelo Breta significa che non vi è ora alcuna scadenza per il 75enne Nuzman, che in origine doveva essere trattenuto per cinque giorni. Nuzman e il Comitato Olimpico Nazionale del Brasile (COB) sono stati sospesi provvisoriamente dal Comitato Olimpico Internazionale. Nuzman, ex membro del CIO e ora membro onorario, è accusato di aver organizzato un giro di più di 2 milioni di dollari di tangenti per ottenere l’assegnazione dei Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro, è accusato di corruzione e riciclaggio di denaro sporco. Il dirigente brasiliano ha fin qui negato ogni accusa.