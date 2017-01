Italia che vittoria! Batticuore Turkovic, Lussemburgo eliminato sulla sirena! Il sogno continua

E’ un giorno storico per la pallamano italiana, con la Nazionale maschile che ha sconfitto 26-24 il Lussemburgo al Pala LoBello di Siracusa, ottenendo così il primo posto raggruppamento di pre-qualificazioni agli Europei 2020, e volando così alla seconda fase, al termine di una sfida sofferta ed emozionante, rimontando il 24-23 della gara d’andata.

Avvio di gara molto equilibrato, nel quale le due squadre si affrontano a ritmi molto blandi, senza prendere il largo fino al 2-2, quando il Lussemburgo va a segno due volte con Jimmy Hoffmann e una con Tommy Wirtz, allungando dunque sul 5-2. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Gli azzurri si coprono bene in difesa e accelerano in fase offensiva, trovando addirittura il vantaggio sul 6-5 grazie ad un ispirato Dean Turkovic al quarto d’ora. L’equilibrio torna a a regnare al Pala LoBello, con le due compagini che non riescono ad andare oltre il +1, prima dell’ultimo e decisivo allungo della banda di Fredi Radojkovic, che con le reti di Demis Radovcic, Andrea Parisini e Michele Skatar chiude la prima frazione in vantaggio 12-9, dopo aver tenuto inviolata la porta negli ultimi 6 minuti.

Nella ripresa sono sempre gli azzurri a fare la partita, acciuffando il +5 al 33′ con il rigore di Turkovic del 15-10, e al 43′ con la rete di Gianluca Dapiran del 19-15. La formazione del Granducato si affida invece unicamente alle giocate di Jimmy Hoffmann. Sembra finita, ma ecco che il Lussemburgo risorge dalle proprie ceneri, riducendo il gap fino 21-21 a 7′ dalla fine, spinto ancora da uno strepitoso Hoffman, davvero implacabile quest’oggi. Il finale è palpitante. Pasquale Maione dai 6 metri firma il 24-21, ma due esclusioni temporanee permettono agli ospiti di portarsi fino al -1 sul 25-24, a poco più di 30 secondi dalla fine, con la singola rete di vantaggio che non basta più agli azzurri per ottenere il pass alla fase successiva. Fredi Radojkovic chiama il time-out, e sulla sirena arriva il gol del definitivo 26-24 di Dean Turkovic, che fa alzare dalle sedie il pubblico e regala all’Italia dell’handball una storica qualificazione al turno decisivo.

Una vittoria di grinta e carattere per gli azzurri, che si aggiudicano così il Gruppo C di pre-qualificazioni e relegano Lussemburgo e Georgia all’European IHF Trophy.

La classifica aggiornata del Gruppo C:

ITALIA 6, Lussemburgo 6, Georgia 0

Foto: FIGH

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter