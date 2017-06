Aiello, Cotti e Queirolo eroiche: le ragazze del Setterosa salvano tre bagnanti in difficoltà

Rosaria Aiello, Aleksandra Cotti ed Elisa Queirolo, argento con il Setterosa alle Olimpiadi di Rio 2016, domenica pomeriggio, poco dopo le 15.00, hanno messo in mostra coraggio, intuito e prontezza di riflessi salvando tre persone che stavano annegando a Borgo Marina di Porto Maurizio, vicino a Imperia dove sabato hanno affrontato in amichevole con la nazionale la Grecia, proprio nella giornata dedicata alla sicurezza acquatica che con l'evento "per evitare un mare di guai", organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto che si è svolto sul Lungomare di Napoli.

Le azzurre si trovavano in spiaggia, quando all’improvviso è scattata l’emergenza con i bagnini già impegnati nel soccorso di due bambini: tre ragazzi stranieri, ignorando l’esposizione della bandiera rossa, sono entrati in acqua e sono andati in difficoltà, non riuscendo a tornare verso la riva. Così le campionesse si sono tuffate in acqua e hanno raggiunto i bagnanti in difficoltà, riportandoli sani e salvi sulla spiaggia tra gli applausi dei bagnanti, quelli che solitamente ricevono per le vittorie in campo.

"È stato emozionante poter mettere a disposizione le nostre capacità nel momento del bisogno", ha sottolineato Elisa Queirolo, capitano del Setterosa. "La cosa più bella è il ringraziamento del ragazzo straniero che mi ha abbracciato piangendo spaventato per l’accaduto", ha aggiunto il Rosaria Aiello. "È sempre bello fare del bene agli altri", ha sottolineato a sua volta Alexandra Cotti. (Fonte Sito ufficiale Federnuoto).