Alex Giorgetti ‘tradisce’ l’Italia: giocherà per l'Ungheria

Alex Giorgetti è pronto per salutare definitivamente il Settebello. Il bombardiere oggi in forza alla Canottieri Napoli (con cui occupa il quarto posto in classifica da capocannoniere assoluto, ndr) aveva da tempo “annunciato” che non avrebbe più indossato la calottina azzurra alla quale tanto ha dato e che tanto gli ha dato: due medaglie in World League, l’oro iridato di Shanghai 2011 e l’argento olimpico a Londra.

Giorgetti possiede il doppio passaporto, italiano e ungherese, poiché nato a Budapest da mamma magiara nel 1987 e la Federazione del suo Paese “materno” ha avviato le pratiche per l’inserimento nei ranghi della Nazionale. Come mai? Sicuramente, l’origine di tutto è da ritrovare nella scorsa, turbolenta estate azzurra di Alex con un’antipatica vicenda di doping-non doping che lo ha di fatto privato della partecipazione ai Giochi. E che ha anche rovinato irrimediabilmente i rapporti tra Giorgetti e coach Campagna.

Un destino lontano dal Settebello che, dunque, pareva ormai scontato. L’ultima presenza del forte attaccante con la calottina azzurra risale al 10 aprile 2016, in occasione del preolimpico di Trieste, proprio contro l’Ungheria, ora allenata da Tommy Marcz, italo-ungherese come Alex… Sembra la trama di un beffardo giallo sportivo, è invece la fine annunciata dell’avventura con la nostra Nazionale di un giocatore talentuoso e influente: un “tradimento” che sinceramente brucia, ma che va rispettato.