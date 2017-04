Champions League: AN Brescia e Pro Recco alle Final Six

E’ grande Italia nella Champions League di pallanuoto. Saranno due le squadre azzurre che voleranno alla Final Six di Budapest. Se per la Pro Recco non ci potevano essere dubbi (liguri perfetti, con 10 vittorie in altrettante partite), l’impresa è arrivata da parte dell’AN Brescia che davanti al pubblico di casa non ha deluso le aspettative centrando l’obiettivo massimo a tre anni di distanza dall’ultima apparizione. Match davvero difficile sulla carta per la squadra di Sandro Bovo che alla Mompiano ospitava i greci dell’Olympiacos. Presciutti e compagni però hanno voluto far la partita dall’inizio alla fine per non avere rimpianti. La differenza la fanno Nora, Ubovic ed il solito monumentale Marco Del Lungo, portierone della nazionale che sta diventando sempre più un fattore per la sua squadra di club.

BRESCIA-OLYMPIACOS 13-10 (2-2, 4-3, 1-1, 6-4)

Brescia: Del Lungo, Guerrato 1, C. Presciutti 2, Randjelovic, Paskovic 1, Manzi, Muslim, Nora 3, N. Presciutti 1, Bertoli 2, Ubovic 3, Napolitano, Morretti. All. Bovo

Olympiacos: Pavic, Mylonakis, Delakas 1, Gennidounias 2, Fountoulis 1, Buslje 1, Pontikeas, Ntoskas, Mourikis 2, Kolomvos, M. Janovic 2, Español 1, Galanopoulos. All. Vlachos

Arbitri: Schwartz (Isr) e Teixido (Esp)

Note: sup. num. Brescia 7/11, Olympiacos 5/11. Usciti 3 f. Delakas, Buslje, Randjelovic e Bertoli nel IV quarto. Espulso per gioco violento Paskovic nel III quarto, C. Presciutti nel IV

Non c’erano praticamente dubbi invece sul successo della Pro Recco che in Germania andava a caccia dell’en plein contro un avversario di livello più basso come l’Hannover. Non è stata però una passeggiata quella teutonica da parte dei pluricampioni d’Italia che hanno dovuto sudare per chiudere con il 10-7 finale.

WASPO HANNOVER-PRO RECCO 7-10 (0-1, 0-1, 2-4, 5-4)

Waspo Hannover: Kong, Haartstick, Bukowski 1, Ban, Da. Brguljan 1, Radovic 2, Jokic, Winkelhorst, Sekulic 2, Estrany, Marek Tkac, Winkler 1, Sucic. All. Seehafer

Pro Recco: Volarevic, Alesiani, Mandic 2, Figlioli, Molina, D. Pijetlovic 3, Sukno 1, Echenique, Figari 1, F. Filipovic 1, Bodegas 1, A. Ivovic 1, Tempesti. All. Vujasinovic

Arbitri: Franulovic (Cro) e Stavridis (Gre)

Note: sup. num. Hannover 3/5, Pro Recco 3/7