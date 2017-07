La vittoria con l’Australia non basta, il Settebello dovrà passare dagli ottavi di finale

Serviva un’impresa e così non è stato: il Settebello vince da padrone il terzo incontro del Mondiale di Budapest, restando imbattuto in questa competizione iridata, ma sarà costretto a giocare una partita in più. Il 13-5 finale con l’Australia infatti vale la seconda posizione nel raggruppamento a pari punti, ma alle spalle dell’Ungheria padrona di casa a causa della differenza reti contro la terza in classifica (i magiari avevano battuto gli oceanici con 10 gol di scarto). Sfida al Kazakistan dopodomani alle 15 (sarà una formalità), poi Croazia ai quarti di finale. Non fa mai bene disputare un match in più, ma il Settebello ha dimostrato di potersela giocare alla pari con qualunque avversario e con ogni situazione. Quello di oggi comunque è stato l’incontro giocato in modo peggiore dagli azzurri: dopo 16′ eccellenti è venuta a mancare la calma a Figlioli e compagni, costretti ad alzare i ritmi per andare a caccia di un risultato molto difficile.

Provano a mettere subito le cose in chiaro gli azzurri: Michael Bodegas e Nicholas Presciutti portano la nazionale sul 2-0 dopo soli 3′. L’Australia però è presente e risponde: Younger e Putt a segno (nel frattempo già doppietta per Bodegas). I centroboa tricolore sono davvero ispiratissimi in questa serata: a completare il parziale sono un super Bodegas e Matteo Aicardi. Acceleratore premuto anche ad inizio secondo quarto: Aicardi e Di Fulvio con uno splendido alzo e tiro trovano il massimo vantaggio a +5. A chiudere la frazione è l’ex di lusso: Pietro Figlioli a segno dalla distanza. Troppa fretta e un po’ di sfortuna invece hanno punito gli azzurri nel terzo quarto addirittura in favore degli australiani: 3-2 con doppietta di Figlioli. Il nervosismo sale sul finale: Renzuto, Fondelli e Di Fulvio sbloccano il parziale, ma serve solo ad arrotondare il risultato.

Australia-Italia 5-13

Australia: Slade, Putt 1, Ford George, Kayes, Power, Edwards 1, Gilchrist, Younger 1, Ford Andrew 1, Fannon 1, Hollis, Books, Hrysanthos. Coach. Fatovic

Italia: Tempesti, Di Fulvio 2, Gitto, Figlioli 3, Presciutti 1, Mirarchi, Nora, Fondelli 1, Renzuto Iodice 1, Bodegas 3, Aicardi 2, Bertoli, Volarevic. Coach. Campagna

Arbitri: Buch (esp), Ivanovski (mne)

Note:

Parziali 2-5, 0-3, 3-2, 0-3

Nell’Italia in porta Volarevic per tre tempi e Tempesti nel quatro. Uscito per limte di falli nel quarto tempo Power. Superiorità numeriche: Australia 2/7 e Italia 2/6 + un rigore. Spettatori 7000 circa.