L’Italia non parteciperà alla World League 2018, Campagna: “Punteremo alla Coppa Europa"

L’Italia non parteciperà alla World League 2018 di pallanuoto. A comunicare la decisione è stato il CT Sandro Campagna in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. La nostra Nazionale ha deciso di non prendere parte al prestigioso trofeo internazionale ma di presentarsi alla Coppa Europa, nuova competizione organizzata dalla Len che si disputerà tra autunno e inizio primavera.

Queste le parole del nostro commissario tecnico: “L’obiettivo è avere più test con la Nazionale. Saremo impegnati con due amichevoli durante la fase invernale, così da avere almeno nove partite sulle quali lavorare in previsione degli Europei di Barcellona. Questo sarà un anno importante perché scolliniamo il biennio in vista dei Mondali 2019 che qualificheranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020“.

Dunque l’Italia parteciperà alla fase a gironi in programma dal 17 al 19 novembre (gruppo composto da 4 formazioni). Gli azzurri accederanno alla seconda fase se saranno al primo e al secondo posto oppure se saranno tra le due migliori terze dei tre gruppi. La Top Eight si disputerà invece dal 15 al 18 febbraio, si formeranno due gironi da 4 squadre ciascuno. Prima e seconda classificata accederanno alla Super Final del 6-8 aprile.