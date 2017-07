Il Setterosa travolge il Canada e ipoteca i quarti di finale

Una vittoria da favorite, quello che ci si aspettava alla vigilia. Si apre bene il girone preliminare dei Mondiali di Budapest per il Setterosa di Fabio Conti: nel primo incontro di questa competizione iridata la compagine azzurra batte per 10-4 il Canada. Ovviamente tantissima la differenza tecnica e fisica tra le due squadre, con le italiane che andranno a caccia del grandissimo risultato dopo l’argento delle Olimpiadi di Rio. Partenza non al top, ma poi le cose si sono messe come ci si attendeva: la qualificazione diretta verso i quarti di finale (primo posto nel girone) sembra quasi ipotecata viste le sfide a Brasile (prossimo incontro, tra due giorni) e Cina.

Inizio diesel per il Setterosa che chiude addirittura in svantaggio il primo quarto: a segno per le nordamericane Wright ed Eggens, solo Giulia Emmolo per le azzurre. Anche la seconda frazione, soprattutto a livello realizzativo, non è al top: il risultato a metà gara parla però a favore delle italiane che chiudono sul 3-2 con le segnature di Aleksandra Cotti e Roberta Bianconi. Alla ripresa del gioco si sbloccano le azzurre che mettono le cose in chiaro nelle due zone della piscina: 3-0 netto con reti di Queirolo, Bianconi e l’esordiente Domitilla Picozzi. Gli ultimi 8′ sono pura formalità: a segno Bianconi due volte, Garibotti con una splendida palombella e Cotti a chiudere.

Italia-Canada 10-4

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 1, Queirolo 1, Radicchi, Aiello, Picozzi 1, Bianconi 4, Emmolo 1, Palmieri, Cotti 2, Dario, Lavi. Coach. Conti

Canada: Gaudreault, Alogbo, Crevier, Wright 1, Eggens 2, Christmas, Bekhazi, Lemay-lavoie, Mckelvey, Robinson, Mckee 1, Fournier, Hage. Coach. Pavlidis

Arbitri: Naumov (Rus), Mercier (Fra)

Note:

Parziali 1-2, 2-0, 3-0, 4-2

Superiorità numeriche: Italia 1/6 + un rigore e Canada 1/3 + un rigore. Uscita per limite di falli Robinson nel quarto tempo. Spettatori 1000 circa

