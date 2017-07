Setterosa scatenato: Cina battuta in scioltezza, voliamo ai quarti di finale

Doveva essere una formalità e, nonostante un po’ di sofferenza nei primi minuti, così è stato. Il Setterosa vola ai quarti di finale del Mondiale di pallanuoto femminile a Budapest: terza vittoria in altrettante partite (Brasile e Canada le altre due del girone) nel proprio girone preliminare che vale di gran lunga la prima piazza nel raggruppamento. La Cina, spavalda ad inizio match, è costretta ad arrendersi per 15-8. La prossima sfida sarà sicuramente molto più dura: uno scontro diretto contro (molto probabilmente) la perdente di Olanda-Ungheria, due potenze a livello continentale, ma sicuramente inferiori alle azzurre.

Cinesi per due volte in vantaggio nei primi 8′, le azzurre però rispondono con Aiello e Garibotti, portandosi sul 3-2 finale con Picozzi. C’è equilibrio anche nel secondo quarto: apre la rete di Aiello, risponde però Chen Xiao. Le esperte Bianconi (due reti) e Queirolo timbrano il 7-4 di metà gara. Da lì in poi l’incontro va in discesa. Al ritorno in acqua azzurre a valanga: clamoroso 6-0 nel terzo quarto con Aiello, Radicchi, Bianconi, Tabani, Palmieri e Cotti a segno. Gli ultimi 8′ non cambiano la situazione: la Cina si riscatta, aggiudicandosi il parziale per 3-2, ma non riesce a rimontare.

Il tabellino: Italia-Cina 15-8

Italia: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 1, Queirolo 1, Radicchi 1, Aiello 3, Picozzi 1, Bianconi 3, Emmolo, Palmieri 3, Cotti 1, Dario, Lavi. Coach. Conti

Cina: Peng Lin, Bi Yanan, Mei Xiaohan 1, Xiong Dunhan 1, Niu Gannan, Guo Ning, Nong Sanfeng, Zhang Cong 1, Zhao Zihan 1, Zhang Danyi, Chen Xiao 3, Zhang Jing 1, Shen Yineng. Coach. Gong Dali

Arbitri: Naumov (rus), Stavridis (gre)

Note:

Parziali 3-2, 4-2, 6-0, 2-4

Spettatori 500 circa