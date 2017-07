USA nuovamente campionesse del mondo: a Budapest Spagna nettamente sconfitta

Non doveva esserci partita e così è stato. Un primo quarto molto equilibrato, poi, alla distanza, è uscita fuori la tecnica, ma soprattutto il fisico delle campionesse. Quinto titolo mondiale per gli Stati Uniti nella pallanuoto femminile, seconda doppietta iridata (le americane erano infatti detentrici della medaglia d’oro visto il successo di Kazan 2015) dopo quella del 2007-2009 (Melbourne e Roma). Una vittoria schiacciante quella arrivata contro la Spagna nella finale di Budapest: un 13-6 che non ammette repliche.

Partono bene le iberiche che tengono testa alle campionesse olimpiche: primo quarto perso 2-1, secondi otto minuti chiusi con un 3-2 parziale. Dopo la sirena di metà gara però non c’è più spazio per le spagnole: aumenta la pressione difensiva da parte delle statunitensi che sono sempre più precise anche in zona realizzativa (mostruose con la superiorità numerica, una percentuale da spavento con 10/12). La migliore in acqua è Kiley Neushul, autrice di quattro reti.

Tutte le finali odierne:

Finale 7° posto

P41 Australia-P42 Grecia 6-8 (0-1, 1-4, 3-3, 2-0)

Finale 5° posto

V41 Italia-V42 Ungheria 8-10 (2-3, 2-3, 2-2, 2-2)

Finale per il bronzo

P43 Russia-P44 Canada 11-9 (3-3, 4-2, 2-2, 2-2)

Finale per l’oro

20.30 V43 USA-V44 Spagna 13-6 (2-1, 3-2, 5-2, 3-1)

L’albo d’oro della manifestazione:

Madrid 1986: 1. Australia, 2. Olanda, 3. Usa; Italia non presente

Perth 1991: 1. Olanda, 2. Canada, 3. Usa; Italia non presente

Roma 1994: 1. Ungheria, 2. Olanda, 3. Italia

Perth 1998: 1. Italia, 2. Olanda, 3. Australia

Fukuoka 2001: 1. Italia, 2. Ungheria, 3. Canada

Barcellona 2003: 1. Usa, 2. Italia, 3. Russia

Montreal 2005: 1. Ungheria, 2. Usa, 3. Canada; Italia settima

Melbourne 2007: 1. Usa, 2. Australia, 3. Russia; Italia quinta

Roma 2009: 1. Usa, 2. Canada, 3. Russia; Italia nona

Shanghai 2011: 1. Grecia, 2. Cina, 3. Russia; Italia quarta

Barcellona 2013: 1. Spagna, 2. Australia, 3. Ungheria; Italia eliminata agli ottavi di finale

Kazan 2015: 1. Usa, 2. Olanda, 3. Italia

Budapest 2017: 1. Usa, 2. Spagna, 3. Russia; Italia sesta

Foto: FB Steffens