Pallanuoto, Mondiali 2017: il Setterosa chiude sesto, sconfitta con l’Ungheria

Con davvero pochi stimoli, il Setterosa oggi ha disputato la finale per il quinto posto ai Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Budapest e si è arreso alle padrone di casa ungheresi per 10-8. Azzurre di Fabio Conti che non sono partite al meglio, soffrendo il pressing magiaro nella prima metà di gara: il match, molto equilibrato, si è deciso comunque su pochi episodi. Si poteva fare comunque molto meglio: sono venute a mancare nel finale le forze per portare la vittoria dalla propria parte. Grandi protagoniste Arianna Garibotti e Roberta Bianconi, autrici di quattro reti ciascuno. C’è da dire che comunque la sesta piazza conclusiva non rappresenta chiaramente le qualità di Queirolo e compagne, vice campionesse olimpiche in carica, che iniziano questo nuovo quadriennio con una performance non del tutto convincente.

Italia-Ungheria 8-10

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 4, Queirolo, Radicchi, Aiello, Picozzi, Bianconi 4, Emmolo, Palmieri, Cotti, Dario, Lavi. Coach. Conti

Ungheria: Gangl, Czigany 1, Antal 1, Gurisatti 1, Szucs, Takacs, Illes, Keszthelyi 3, Toth, Bujka 1, Csabai 1, Szilagyi 2, Kaso. Coach. Biro

Arbitri: Rotsart (usa), Buch (esp)

Note:

Parziali 2-3, 2-3, 2-2, 2-2

Superiorità numeriche: Italia 4/11 + due rigori e Ungheria 5/6. Uscita per limite di falli Szucs nel quarto tempo (7’00”). Spettatori 6000 circa