Settebello beffato in finale: la Serbia vince la World League 10-9

Ci hanno provato dall’inizio alla fine e avranno davvero poco da recriminare. Un match super da parte del Settebello che senza timore se la gioca alla pari contro la Serbia campione di tutto e viene sconfitto di misura (per 10-9) nella Super Final di World League a Ruza. Un segnale fortissimo però quello arrivato da parte della squadra di Sandro Campagna: nonostante la forma non sia al top, i meccanismi sembrano girare al meglio e, in vista dei Mondiali di Budapest (vero obiettivo di questo 2017), si può solo ben sperare.

Inizio davvero pazzesco da parte del Settebello che nel primo quarto è devastante in ogni zona. In difesa imbarazzante la superiorità, con i serbi che riescono ad andare a segno soltanto con Mitrovic con l’uomo in più (ma dopo 7’30”). In attacco arrivano 4 reti magnifiche con Di Fulvio, Figlioli, Gitto e Bodegas. Quando il match sembrava mettersi in discesa però è arrivata la reazione da parte dei campioni olimpici che nel secondo quarto si sono fatti sotto con Pijetlovic e Prlainovic. La crisi del Settebello prosegue nel terzo quarto, con un parziale di 5-2 serbo, interrotto solo dalle reti dei soliti Figlioli e Di Fulvio, e dalle magnifiche parate di Del Lungo.

Cambia tutto però nell’ultima e decisiva frazione, dopo la consueta strigliata da parte di Campagna, che sembra sortire i suoi effetti. A dare la carica sono ovviamente i giocatori con più classe: Di Fulvio segna in controfuga, Gallo e Figlioli con l’uomo in più. E’ addirittura vantaggio, se non fosse per il solito Pjetlovic, implacabile nei due metri azzurri. A 2′ dalla fine la Serbia è avanti di una rete, l’Italia ci prova ma il miracolo non riesce. La World League è ancora stregata, ma il Settebello chiude a testa alta e con una splendida medaglia d’argento.

Italia-Serbia 9-10

Italia: Del Lungo Marco, Di Fulvio Francesco 3, Gitto Niccolo’ 1, Figlioli Pietro 3, Mirarchi Cristiano, Velotto Alessandro, Nora Alessandro, Gallo Valentino 1, Renzuto Iodice Vincenzo, Bodegas Michael 1, Aicardi Matteo, Bertoli Zeno, Volarevic Goran. Coach. Campagna Alessandro

Serbia: Pijetlovic Gojko, Subotic Gavril 2, Rasovic Viktor, Randelovic Sava, Cuk Milos, Pijetlovic Dusko 3, Ubovic Nemanja, Aleksic Milan, Drasovic Radomir, Filipovic Filip 1, Prlainovic Andrija 1, Mitrovic Stefan 3, Mitrovic Branislav. Coach. Savic Dejan

Arbitri: Buch Francesc (esp), Alexandrescu Adrian (rou)

Note: Parziali 4-1, 0-2, 2-5, 3-2