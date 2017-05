Settebello, dall'oro di Londra 1948 fino al titolo mondiale di Shanghai 2011

Abbiamo sperato che l’Europeo regalasse al Settebello la tanto agognata qualificazione olimpica, ma il Montenegro questa volta si è dimostrato uno scoglio troppo difficile da superare e, per sapere se nella prossima rassegna a cinque cerchi potremo o meno tifare per il gruppo guidato da Sandro Campagna, non ci resta ormai che aspettare la qualificazione di aprile a Trieste. Nel frattempo, per consolarci, nel nostro viaggio nel tempo nella storia olimpica di questa settimana, vi raccontiamo di quelli che sono stati i momenti e gli episodi più importanti nel cammino di questa Nazionale, a partire dalla sua nascita fino alla vittoria mondiale di Shanghai passando per il trionfo Olimpico di Roma 1960 e al Grande Slam dei primi anni ’90. Ecco la storia di una leggenda sportiva tutta italiana.

La pallanuoto diviene sport olimpico nel 1920, ma la leggenda del Settebello risale al secondo dopoguerra. È il 1948 e dopo due edizioni non disputate a causa del conflitto mondiale la bandiera a cinque cerchi torna a sventolare su Londra; tra le squadre più forti nel campionato italiano di pallanuoto in quegli anni c'è la Rari Nantes Napoli e proprio a questo club viene dato il primo soprannome di Settebello. Da dove viene? Dal gioco della scopa, il passatempo dei pallanuotisti partenopei durante le lunghe trasferte in Liguria.

Quelli del "Settebello"

“Ci chiamano “quelli del Settebello” dice Ermenegildo Arena, giocatore della Rari Nantes e del Settebello, al giornalista Nicolò Carosio, voce storica delle telecronache della Nazionale italiana di calcio, durante i Giochi di Londra. Arena fa ovviamente riferimento al soprannome dato ai giocatori del suo club, ma in breve tempo il termine Settebello passa ad indicare l’intera nazionale maschile di pallanuoto. A garantire l’immediata fama del marchio è la medaglia d’oro olimpica ottenuta mettendosi alle spalle niente meno che l’Ungheria, campione in carica da due edizioni.

In un’Italia che ancora porta le profonde cicatrici lasciate dal conflitto, la vittoria del Settebello diventa un simbolo di ripresa e il bronzo dei Giochi di Helsinki 1952 accresce la fama di questo sport tra il pubblico. Il momento più alto per la Nazionale di pallanuoto arriva però in uno dei momenti più alti della storia dello sport italiano, le Olimpiadi di Roma 1960, dove il Settebello vince l’oro avendo la meglio nel girone finale su Ungheria, Jugoslavia e Unione Sovietica, rispettivamente le medaglie d’oro, argento e bronzo di Melbourne 1956. A guidare gli azzurri in acqua c’è Eraldo Pizzo, passato alla storia di questo sport con il soprannome di “caimano”, che a ventidue anni, nella prima delle quattro Olimpiadi che disputerà in carriera, diventa il perno della Nazionale azzurra.

Dalle delusioni alla consacrazione

Seguono anni di risultati deludenti, almeno dal punto di vista olimpico, che terminano però quando in acqua tra le file del Settebello c’è un altro grande di questo sport, il fiorentino Gianni De Magistris. L’argento dei Giochi del 1976 è preceduto dal bronzo mondiale di Calì 1975 e seguito a breve distanza dal titolo iridato di Berlino Ovest 1978.

Da qui un salto nel tempo che ci porta fino agli anni ’90, quelli dell’indimenticabile allenatore Ratko Rudic, di Francesco Attolico, del Sandro Campagna giocatore e di Carlo Silipo, del Grande Slam iniziato con l’oro olimpico di Barcellona 1992 conto la Spagna di Manuel Estiarte, da tanti considerato il Maradona della pallanuoto, e proseguito con l’oro agli Europei di Sheffield del 1993 e con la vittoria casalinga dei Mondiali di Roma 1994. Complice la diffusione dei mass media, la popolarità del Settebello sale alle stelle e trascina in alto anche il nome della nazionale femminile, soprannominata Setterosa, che pian piano si sta facendo largo sulla scena mondiale.

Setterosa, "costola" del Settebello

Nel 1994 alla guida della nazionale femminile azzurra viene nominato Pierluigi Formiconi e da lì ha inizio un decennio di trionfi culminato con la vittoria Olimpica di Atene 2004. Del gruppo che in dieci anni ottiene quattro titoli europei, due mondiali e una lunga serie di altri risultati internazionali fanno parte alcune fra le pallanuotiste più forti di sempre. Impossibile non citare il centroboa Giusi Malato, la prima giocatrice donna ad aver vinto la Calottina d’oro (il premio attribuito ogni anno al miglior pallanuotista al mondo), il portiere Francesca Cristiana Conti e l’eterna Tania Di Mario, che ancora oggi milita nelle file del Setterosa.

Da Rudic a Campagna, un'eredità naturale

Gli anni del trionfo delle ragazze della pallanuoto sono, invece, tra i più difficili per il Settebello, che ad Atene 2004 conclude solo ottavo dando il via ad un quinquennio davvero nero in cui il punto più basso è l’undicesimo posto dei mondiali di Roma 2009. I continui cambi sulla panchina non permettono alla squadra di trovare un assetto, così nel 2010 la Federnuoto chiama alla guida del Settebello Sandro Campagna, vice di Rudic ai Giochi di Sydeny 2000 e per breve tempo suo successore sulla panchina azzurra. Insieme ad una ritrovata stabilità tornano anche i risultati e l’oro mondiale di Shanghai 2011 è il capolavoro di un gruppo che unisce giovani innesti a giocatori di esperienza, con il plus dato dal portiere-capitano Stefano Tempesti, che al termine della finale vinta con la Serbia viene eletto miglior giocatore del torneo.

Mentre rimandiamo a Trieste l'appuntamento con il Settebello perché il sogno olimpico continui, ci godiamo il Setterosa...