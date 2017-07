Setterosa a valanga sul Brasile. I quarti di finale sono davvero vicinissimi

Doveva essere una passeggiata e così è stato: il Brasile, senza la sua stella Izabella Chiappini (che dal prossimo anno potrebbe addirittura giocare con la calottina azzurra), è davvero poco consistente a livello internazionale. Il Setterosa domina il suo secondo incontro nel Mondiale di pallanuoto femminile in quel di Budapest: un nettissimo 18-4. Ovviamente sempre più scontata la vittoria del raggruppamento (che significa anche qualificazione ai quarti di finale): tra due giorni la sfida alla Cina per l’ufficialità. Poco da segnalare sul match odierno, dominato praticamente in lungo e in largo in ogni zona della vasca: ci sarà bisogno di avversarie di livello superiore per misurare la febbre a questa nazionale.

Inizio da incorniciare per il Setterosa, la prima rete già dimostra alle avversarie come andrà a finire la serata: splendida palla di Queirolo per Garibotti che da sola non può sbagliare. Le superiorità numeriche poi sono un vantaggio incredibile per le azzurre: 2/2 nella prima frazione con le reti al centro di Aiello e Palmieri (doppietta per lei nei primi 8′). A completare il tabellino Radicchi e Duarte per le verdeoro. Anche il secondo quarto è tutto di marca tricolore: un prepotente 6-1 che vede a segno Emmolo, Aiello, Radicchi, Queirolo ed altre due volte una scatenata Valeria Palmieri. Non c’è partita: anche il terzo quarto è un dominio assoluto del Setterosa che manda a segno Aiello, Bianconi, Emmolo e l’esordiente Picozzi. Negli ultimi 8′ c’è spazio anche per il secondo portiere Lavi: il risultato non cambia, anzi, continuano a dilagare le azzurre. Bianconi e una doppietta di Emmolo chiudono la pratica.

Italia-Brasile 18-4

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 1, Queirolo 1, Radicchi 2, Aiello 3, Picozzi 1, Bianconi 2, Emmolo 4, Palmieri 4, Cotti, Dario, Lavi. Coach. Conti Fabio

Brasile: Chamorro, Abla 1, Zablith 2, Souza, Amaral, Leao, Ferreira, Bruzzo, Dias, Bahia, Duarte 1, Belorio, Sa. Coach. Abla Eduardo

Arbitri: Schwartz (Isr), Salnichenko (Kaz)

Note:

Parziali 5-1, 6-1, 4-1, 3-1

Superiorità numeriche: Italia 4/6 + un rigore, Brasile 1/3. Spettatori 1000 circa.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter