Setterosa: battuta anche la Grecia, trionfo nel torneo 'Villa de Portugalete'

Corroborante vittoria per il Setterosa di Fabio Conti in ottica Mondiali di Budapest. La Nazionale italiana di pallanuoto femminile si è aggiudicata oggi fa il XXIX torneo “Villa de Portugalete” (a quindici chilometri da Bilbao) battendo nell’ultima giornata la Grecia per 9 a 8. Le Azzurre avevano già superato brillantemente, venerdì e ieri, la Spagna sempre per 9 a 8 e la Russia 11-10; questa è stata la terza edizione della competizione dedicata alla pallanuoto femminile e per le nostre atlete si è trattato dell’ultimo impegno agonistico prima del Mondiale magiaro (14-30 luglio).

La sintesi del match odierno. Primo tempo equilibrato, poi il break di 5-0 che proietta le azzurre sul 7-2 dopo 16’33” di gioco e indirizzerà irreversibilmente il risultato finale. Reazione greca con tre gol di fila e il terzo periodo si chiude con l’Italia a +2. Nel quarto parziale, i due gol di capitan Queirolo tengono a distanza le avversarie che segnano il punto del -1 a venti secondi dalla fine con Asiuaki. Per l’Italia, doppiette di Elisa Queirolo e Giulia Emmolo più gol di Sara Dario, Federica Radicchi, Rosaria Aiello, Roberta Bianconi e Laura Barzon.

Di rientro dalla Spagna, la il Setterosa è atteso dal common training con la Cina a Roma dal 4 al 14 luglio e dalla susseguente partenza per Budapest. Ricordiamo a tutti i lettori che prima del torneo “Villa de Portugalete”, nell’ultimo periodo della preparazione iridata, l’Italia allenata da coach Conti aveva affrontato in amichevole la Grecia ad Imperia (11-10) e la squadra Nazionale Universitaria a Prato (11-6). Mondiali, il Setterosa c’è…

IL CALENDARIO DELLE PARTITE DISPUTATE

1^ giornata – 30 giugno

Grecia-Russia 13-10

Spagna-Italia 8-9 (3-4, 3-4, 0-1, 2-0)

2^ giornata – 1° luglio

Russia-Italia 10-11 (1-3, 3-4, 4-3, 2-1)

Spagna-Grecia 11-7

3^ giornata – 2 luglio

Italia-Grecia 9-8 (2-2, 4-0, 1-3, 2-3)

Spagna-Russia 13-9

La classifica finale della competizione: Italia 9, Spagna 6, Grecia 3, Russia 0.