Splendido Settebello, torna in finale di World League dopo sei anni

E’ Settebellissimo a Ruza (Russia)! E la Croazia è un po’ meno bestia nera degli Azzurri, dopo il match di oggi… L’Italia batte i balcanici vice-campioni olimpici 9-7 ai rigori (6-6 il risultato al termine dei tempi regolamentari), grazie anche ad un super Marco Del Lungo, capace di neutralizzare ben tre rigori dei quattro scagliatigli contro, e vola in finale di World League dopo sei anni di digiuno. Usa o Serbia (in vasca adesso) per l’oro, domani alle 15 ore italiane.

La sintesi della partita. La prima palla è dell’Italia, ma la manovra degli Azzurri svanisce in un nulla di fatto. Gran parata di Marco Del Lungo, invece, sulla prima opportunità croata; balcanici che si riscattano due minuti scarsi più tardi segnando con Luka Loncar la rete dell’uno a zero. Al minuto 4 il Settebello di Campagna spreca la superiorità numerica, confermando le iniziali difficoltà nel trovare la via della rete (bene in difesa, in compenso). Al sesto minuto, però, i Nostri si sbloccano definitivamente: splendida rete del mancino azzurro Valentino Gallo. All’ultimo giro di lancette del primo parziale salva ancora Del Lungo: 1-1 a fine primo tempo.

Secondo quarto. Subito splendida circolazione di palla per gli Azzurri che, bravi a sfruttare al meglio l’uomo in più, realizzano la rete del 2-1 con il campano Alessandro Velotto. Al 3′ arriva però il pari croato, a segno Ante Vukicevic sempre con l’uomo in più. Dopo soli due minuti, Italia di nuovo in vantaggio: bomba micidiale dalla distanza griffata Francesco Di Fulvio. Prima della seconda sirena, altre due reti: Angelo Setka e Vale Gallo fissano il risultato sul 4-3 per gli Azzurri a metà match.

Terzo quarto. Dopo 120 secondi, terrificante uno-due croato con Setka e Fatovic che riporta i vicecampioni olimpici avanti di un gol; i ragazzi di Sandro Campagna accusano il colpo ed infatti, è ora la Croazia a condurre i giochi. Italia che soffre e si salva grazie alle splendide parate di Del Lungo. Fortunatamente, la realizzazione al 3′ di capitan Figlioli (gran tiro da centro area in superiorità numerica) scuote gli Azzurri. Tante opportunità da entrambe le parti sino alla terza sirena, ma il risultato non si scolla dalla parità. 5-5, tutto si dovrebbe decidere nell’ultimo parziale, in realtà…

Gli ultimi otto minuti di gioco effettivo si aprono con la partenza veemente della Croazia, a segno con Ivan Buljubasic. 5′: Matteo Aicardi ha in mano la palla del pareggio con l’uomo in più, ma c’è la gran parata del portiere croato Marko Bijac. L’Italia soffre e si salva l’Italia con l’uomo in meno, coach Campagna chiama anche il time-out. Serve assolutamente il pareggio, si arriva all’ultimo minuto con l’Italia che ci prova ma non trova la porta con Gallo; allora ci pensa il solito fuoriclasse Francesco Di Fulvio – l’ultimo degli ultimi a mollare, evidentemente – con una controfuga che porta all’assegnazione del rigore in extremis. A capitan Figlioli non trema la mano: sei pari e tiri di rigore! Il resto è storia…

Il tabellino

ITALIA-CROAZIA 9-7 (6-6 D.T.R.). PARZIALI: 1-1, 3-2, 1-2, 1-1

Italia: Del Lungo, Di Fulvio F. 1, Gitto N., Figlioli 2, Mirarchi, Velotto 1, Nora, Gallo 2, Renzuto Iodice, Bodegas, Aicardi, Bertoli, Volarevic. All. Campagna

Croazia: Bijac, Macan, Petkovic, Loncar 1, Jokovic, Buljubasic 1, Vukicevic 1, Buslje, Fatovic 1, Krapic, Setka 2, Garcia, Marcelic. All. Tucak

Arbitri: Buch (Esp) e Krizhanovskiy (Rus)

Superiorità numeriche: Italia 2/8 + un rigore, Croazia 2/10

Note: 6-6 dopo i tempi regolamentari. Ammonito Tucak (allenatore Croazia) per proteste nel terzo tempo. Uscito per limite di falli Gitto nel terzo tempo

Sequenza rigori: Jokovic PARATO, Figlioli GOL, Vukicevic PARATO, Gallo GOL, Setka GOL, Di Fulvio GOL, Garia Gadea PARATO