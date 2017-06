Superfinal World League: l’Italia annichilisce il Kazakistan, ora l'Australia nei quarti

Si è disputata oggi a Ruza (Russia) la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Superfinal 2017 di Waterpolo World League. Poco più che un allenamento, quello che ha vissuto in acqua il Settebello allenato da Sandro Campagna. Kazakistan inadeguato alla competizione (si sapeva già) e battuto nettamente dagli Azzurri per 14 reti a 6: così come successo ieri, il primo gol odierno del Settebello porta la firma di Michael Bodegas, ma ovviamente il prosieguo è ben diverso da quello del match contro la Serbia. Goran Volarevic, che oggi ha giocato tutta la gara, raccoglie il primo pallone nella sua rete sul punteggio di 0-5, dopo dieci minuti di gioco. Vincenzo Renzuto Iodice miglior marcatore italiano con 4 gol. Domani nei quarti di finale c’è l’Australia.

Terza giornata – Giovedì 22 giugno

KAZAKISTAN-ITALIA 6-14 (0-3, 1-3, 2-5, 3-3)

Kazakhstan: Makhmetov, Medvedev 2, Shvedov, Pilipenko 1, Altayev, Shmider, Shakenov 2, Verdesh, Ukumanov 1, Ruday, Manafov, Turlykhanov, Shlemov. All. Knezevic.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio F. 1, Gitto N., Figlioli 1 rig., Mirarchi C. 3, Velotto, Nora 1, Gallo 1, Renzuto Iodice 4, Bodegas 2, Aicardi, Bertoli, Volarevic. All. Campagna.

Arbitri: Mercier (Fra) e Vlasic (Cro).

Superiorità numeriche: Italia 8/9 + un rigore, Kazakhstan 1/6

Note: nell’Italia in porta dal primo minuto Volarevic, il Kazakhstan inizia con Shlemov tra i pali e nel terzo tempo fa entrare Makhmetov.

CLASSIFICA FINALE DELLA FASE PRELIMINARE

Girone A: Serbia 9; Italia 5; Usa 4; Kazakistan 0

Girone B: Croazia 9; Russia e Australia 3; Giappone 0

Quarti di finale – Venerdì 23 giugno

15.00 ITALIA-AUSTRALIA

16.20 USA-RUSSIA

17.40 SERBIA-GIAPPONE

19.00 KAZAKHSTAN-CROAZIA

Orari italiani (salvo cambiamenti di programma dovuti all’esigenza della Russia di giocare per ultima)

