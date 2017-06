World League, il Settebello non sbaglia: Australia battuta, è semifinale!

Il Settebello non sbaglia nel momento decisivo. A Ruza la squadra guidata da Sandro Campagna batte nettamente l’Australia per 13-5 nei quarti di finale della Super Final di World League e si qualifica al penultimo atto. Domani alle 17.40 italiane l’avversario sarà, con ogni probabilità, la Croazia vice campionessa olimpica in carica (sfida impari con il Kazakistan oggi). Ricordiamo che la nazionale italiana non si è mai aggiudicata questo torneo fino ad oggi.

Partono forte gli oceanici che vanno a segno con Younger, ma poi è un monologo azzurro: capitan Pietro Figlioli, uno che di Australia se ne intende (ha giocato per molti anni proprio per la nazionale australiana), suona la carica con due reti, a chiudere il quarto ci pensa un altro veterano, Valentino Gallo. Da lì in poi il match va in discesa: Figlioli è immarcabile sui 5 metri, Bodegas e Nora portano il vantaggio sul 7-3 a metà gara. Il rientro in vasca sancisce la fine delle ostilità: netto 4-1, si iscrivono a referto anche Renzuto Iodice, Di Fulvio ed Aicardi. Negli ultimi otto minuti ancora gioia per Figlioli, autore di una magnifica cinquina, e Nora.

Italia-Australia 13-5

Italia: Del Lungo Marco, Di Fulvio Francesco 1, Gitto Niccolo’, Figlioli Pietro 5, Mirarchi Cristiano, Velotto Alessandro, Nora Alessandro 2, Gallo Valentino 1, Renzuto Iodice Vincenzo 1, Bodegas Michael 2, Aicardi Matteo 1, Bertoli Zeno, Volarevic Goran. Coach. Campagna Alessandro

Australia: Slade Edward, Putt Timothy, Ford George 1, Kayes Joseph 1, Power Nathan, Edwards Lachlan, Gilchrist Jarrod, Younger Jarrod 2, Ford Andrew, Fannon James, Hollis Lachlan 1, Nicholas Brooks, Hrysanthos Anthony. Coach. Fatovic Elvis

Arbitri: Boudramis Nikolaos (gre), Stanojevic Andreja (srb)

Note:

Parziali 3-1, 4-2, 4-1, 2-1

Ammonito per proteste il CT azzurro Campagna nel secondo tempo. Dal terzo tempo cambio portiere nell’Australia: esce Slade e al suo posto entra Hrysanthos. Nel quarto tempo Volarevic sostituisce De Lungo tra i pali dell’Italia. Superiorità numeriche: Italia 4/8 e Australia 3/8