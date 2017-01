Barbolini nuovo CT dell’Olanda? Vicino alla panchina dopo Italia e Turchia

Massimo Barbolini sempre essere vicinissimo all’Olanda. Potrebbe essere lui il prossimo CT della Nazionale di volley femminile dopo l’addio di Giovanni Guidetti. È questa la notizia che riportano i media locali in attesa che la Federazione comunichi la guida delle vicecampionesse d’Europa (entro la fine di gennaio).

Il 52enne di Modena, attualmente in forza all’Eczacibasi Istanbul con cui ha vinto il Mondiale per Club un paio di mesi fa, sembra essere in pole position rispetto a Jamie Morrison e a Hugh McCutcheon, mentre Lang Ping non dovrebbe accettare l’offerta (aveva fatto così anche con l’Italia, la Campionessa Olimpica si è presa del tempo per se stessa e solo tra un po’ deciderà se ritirarsi o se rimanere a capo della sua Cina).

Per Barbolini, che lo scorso anno vinse la Champions League con Casalmaggiore, l’Olanda sarebbe la terza Nazionale della sua carriera dopo l’Italia (2006-2012 con la vittoria di due Europei e di due Coppe del Mondo oltre alla partecipazione a due Olimpiadi) e la Turchia (2013-2015).