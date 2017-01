Bergamo: Katarzyna Skowronska si è rotta il crociato destro

Arriva il verdetto peggiore per Katarzyna Skowronska, opposto della Foppapedretti Bergamo. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La polacca si era infortunata durante il quarto set del match giocato contro Scandicci la scorsa settimana. I primi esami non avevano permesso una diagnosi vista la presenza di un edema, oggi è arrivata la sentenza peggiore. Ora per la Skowronska c’è il rischio che la stagione sia finita. Una brutta tegola per Bergamo che deve molto probabilmente tornare sul mercato per coprire l’assenza della sua migliore attaccante. Non sarà facile per la quarta forza della Serie A1 di volley femminile.