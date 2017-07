Blengini mette la parola fine: “Ivan Zaytsev è fuori dalla Nazionale"

Ivan Zaytsev è definitivamente fuori dalla Nazionale. Nessuna apertura come invece sembrava nelle ultime ore. A chiudere le porte allo Zar è stato Chicco Blengini.

Il CT dell’Italia ha rilasciato questa stringata dichiarazione rilanciata della Federazione: “Con l’obiettivo primario di tutelare la squadra e il lavoro svolto, nell’augurarmi che, risolto il problema, in futuro l’atleta possa essere nuovamente a disposizione della Selezione Nazionale, pur non entrando in tematiche che non mi competono, per me è evidente ed inevitabile che per questa estate Ivan non possa rientrare a far parte del gruppo”.

Dunque Ivan Zaytsev non sarà agli Europei. La querelle scarpe si chiude definitivamente nel peggiore dei modi.