Brasile e Francia sono le ultime semifinaliste della World League

A Curitiba (Brasile) si è conclusa la fase a gironi della Final Six della World League 2017 di volley maschile. Conosciamo così il quadro delle semifinali in programma questa sera: il Brasile se la dovrà vedere con gli USA mentre la Francia affronterà il Canada. Eliminata la Serbia detentrice del trofeo!

POOL J:

Brasile vs Russia 3-2 (25-18; 18-25; 25-19; 22-25; 16-14)

Il Brasile ottiene la qualificazione alle semifinali vincendo il primo set, poi conquistando la terza frazione si assicura anche il primo posto in classifica. I Campioni Olimpici non hanno avuto particolari problemi contro la giovane Russia, eliminata subito dalla Final Six. I padroni di casa possono continuare a inseguire il trofeo di fronte al proprio pubblico e oggi si sono imposti nonostante i 17 muri degli avversari.

Trascinatore indiscusso Ricardo Lucarelli (25 punti), doppia cifra anche per Mauricio Borges (14, 3 aces) e Wallace De Souza (13) mentre al centro Lucas Saatkamp ed Eder si sono divisi la presenza in campo. In cabina di regia Bruninho, sempre assente Evandro Guerra. Alla Russia non sono bastati Volkov e Zhigalov (17 punti a testa).

CLASSIFICA: Brasile 2 vittorie (5 punti), Canada 1 vittoria (3 punti), Russia 0 vittorie (1 punto).

POOL K:

Francia vs Serbia 3-2 (25-21; 25-20; 17-25; 18-25; 15-11)

La Francia si qualifica alle semifinali dominando i primi due set ed eliminando così la Serbia detentrice del trofeo. Gli slavi tornano immediatamente a casa, usciti sconfitti dal girone di ferro e con poche soddisfazioni. I Campioni d’Europa proseguono la propria corsa e proveranno a riconquistare il titolo già vinto due anni fa.

Dopo i primi due parziali persi gli slavi hanno reagito per provare a salvare la faccia. I transalpini, però, andavano a caccia della vittoria che garantisse il primo posto nel girone e la sfida sulla carta più morbida contro il Canada. Al tie-break i ragazzi di Tillie l’hanno spuntata trascinati dai 21 punti dell’opposto Stephen Boyer e da un positivo Earvin Ngapeth (14), doppia cifra anche per il centrale Kevin Le Roux (11), in cabina di regia Benjamin Toniutti mentre il libero è Jenia Grebennikov. Alla Serbia non sono bastati Nemanja Petric e Aleksadar Atanasijevic, autori di 18 punti a testa e a sorpresa entrati dopo i primi due set quando la qualificazione alle semifinali era già sfumata.

CLASSIFICA: Francia 2 vittorie (4 punti), USA 1 vittoria (4 punti), Serbia 0 vittorie (1 punto).

SEMIFINALI – Venerdì 7 luglio:

20.05 Brasile vs USA

22.40 Francia vs Canada

(foto FIVB)