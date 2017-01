Trento corsara in Finlandia: 3-0 al Loimaa, ipotecata la qualificazione agli ottavi

Trento sbriga la pratica e asfalta l’Hurrikaani Loimaa per 3-0 (25-16; 25-21; 25-20) nell’andata dei 16esimi di finale della CEV Cup, la seconda competizione continentale di volley maschile.

I vicecampioni d’Europa, impegnati nella lunga trasferta finlandese, non hanno avuto alcun problema a imporsi in 75 minuti di gioco, dimostrandosi nettamente superiori agli avversari e ipotecando la qualificazioni agli ottavi di finale. Per passare il turno i dolomitici dovranno vincere almeno due set nel match di ritorno in programma tra due settimane.

I ragazzi di Lorenzetti, grazie a 9 muri di squadra e un eccellente 56% in attacco, non hanno lasciato scampo al Loimaa. Top scorer capitan Filippo Lanza (13 punti, 60%) e un superlativo Sebastian Solé (13 marcature e 4 muri con il 90% in fase offensiva per il centrale argentino). Doppia cifra anche per l’opposto Jan Stokr (12 punti, 3 stampatone).

Accanto a Lanza si sono alternati Tine Urnaut (6 punti nei primi due set) e Oleg Antonov (4 nella terza frazione). Eccellente Simone Giannelli in cabina di regia, Massimo Colaci il libero. Trento ha lasciato a casa Gabriele Nelli (problemi agli addominali) e Daniele Mazzone (fastidi al ginocchio) che non hanno giocato nemmeno le ultime partite di campionato, rendendo obbligato il sestetto in campo.