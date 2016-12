Volley, Champions League – Perugia abbatte il Roeselare e infila il bis, Ata e Zaytsev top scorer

Perugia prosegue la sua cavalcata anche in Champions League. Dopo l’esordio da urlo con la vittoria nella tana dell’HalkBank Ankara, i Block Devils hanno abbattuto il Knack Roeselare per 3-0 (25-22; 25-21; 25-23).

Davanti al proprio pubblico i ragazzi di Lorenzo Bernardi hanno dato l’ennesima prova di forza che permette loro di prendere il largo nella Pool E della massima competizione continentale per club.

La doppietta in Champions si aggiunge alle sette vittorie consecutive ottenute in campionato.

Gli umbri non hanno riscontrato particolari problemi contro i belgi, esibendo un buon gioco per l’arco di tutto l’incontro.

Atanasijevic ha smaltito la febbre e ha giocato un gran partita. L’opposto serbo ha firmato 14 punti col 79% in attacco. Di banda la star Ivan Zaytsev con 12 marcature (45% e super 67% in ricezione) affiancato da Aaron Russell (10). Al centro Birarelli e Podrascanin, Tosi il libero.

CLASSIFICA POOL E: Sir Safety Sicoma Colussi Perugia 2 vittorie (6 punti), Belogorie Belgorod 2 vittorie (5 punti), Roeselare 0 vittorie (1 punto), HalkBank Ankara 0 vittorie (0 punti).