CEV Cup: Busto Arsizio vola ai 16esimi di finale

Busto Arsizio si è qualificata ai 16esimi di finale della CEV Cup 2016/2017 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno sconfitto a domicilio il VDK Gent Dames per 3-0 (25-19; 25-20; 25-22), replicando così la vittoria del match d’andata (3-1) ottenuta due settimane fa contro le belghe. La Unet Yamamay è ora attesa dal doppio confronto contro il Maritza Plovdiv, squadra bulgara assolutamente alla portata delle ragazze di coach Mencarelli. La partita di oggi non è mai stata in discussione. Busto Arsizio ha sempre avuto in mano il pallino del gioco e ha chiuso la pratica in poco più di un’ora di gioco. Troppo il divario tecnico tra le due formazioni. Valentina Diouf ha giocato tutto l’incontro: ormai l’opposto ha definitivamente recuperato dai problemi alle schiena (12 punti). L’opposto ha giocato in diagonale con Noemi Signorile, al centro Federica Stufi e la capitana Giulia Pisani (3 muri, rimpiazzata nel terzo set da Beatrice Berti), Valentina Fiorin (top scorer con 14 punti) e Serena Moneta (8) le due schiacciatrice, Agata Witkoska il libero al posto di Ilaria Spirito.