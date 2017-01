Champions League: La Sir Safety Perugia organizzerà la Final Four a Roma

Grandissima notizia per l’Italia! La Final Four della Champions League 2016/2017 di volley maschile si giocherà a Roma, organizzata dalla Sir Safety Conad Perugia. La CEV ha ufficializzato la sede dell’atto conclusivo della massima competizione continentale che torna così nel nostro Paese dopo un’assenza di sei stagioni (ultima volta a Bolzano nel 2011 quando Trento si impose davanti al proprio pubblico). Un azzardo del Presidente Gino Sirci che ha scommesso sulla sua squadra, convinto di poter riempire il PalaLottomatica (10mila spettatori) nel weekend del 29-30 aprile. I suoi Block Devils sono stati allestiti proprio per vincere la competizione più importante e proveranno a dare l’assalto in casa. Il potere mediatico di Ivan Zaytsev farà la differenza in una squadra che può contare sui vari fenomeni Aleksandar Atanasijevic, Emanuele Birarelli, Simone Buti, Luciano De Cecco. Battuta la concorrenza agguerrita di Mosca e Varsavia: la Federazione Europea ha dato fiducia alla nostra capitale, convinta dal suo eterno fascino e dall’ottima proposta effettuata dalla società umbra. Perugia non ha mai disputato una semifinale di Champions League, due anni fa si fermò ai quarti di finale mentre in questa stagione ha iniziato nel migliore dei modi la fase a gironi (2 vittorie nelle prime 2 partite). Il trofeo è detenuto dallo Zenit Kazan che nel 2016 sconfisse Trento in Finale. L’Italia è in corsa nel torneo anche con Civitanova e Modena che dovranno invece sudarsi sul campo la qualificazione alla Final Four. Lo scorso anno fu Casalmaggiore a organizzare la Final Four femminile a Montichiari salendo sul tetto del Vecchio Continente.