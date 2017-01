Champions League: Modena soffre col Craiova, poi accelera e vince

Modena soffre, perde il primo set, rischia il clamoroso scivolone nel secondo parziale ma alla lunga salta fuori il maggior tasso tecnico rispetto agli avversari e così i Campioni d’Italia sconfiggono il Craiova per 3-1 (24-26; 29-27; 25-18; 25-16) nel terzo match della fase a gironi della Champions League 2016/2017 di volley maschile. I Canarini faticano più del previsto contro la formazione rumena ma riescono comunque a conquistare il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale, confermandosi saldamente al comando della classifica della Pool D e compiendo così un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. I ragazzi di Piazza non sono riusciti a ingranare nelle prime due frazioni di gioco, poi hanno dato il meglio nel terzo e quarto set in cui non c’è stata davvero storia. Modena comunque non ha impressionato e la sensazione è sempre quella di una squadra che stenta contro le piccole, incappando in notevoli difficoltà mentali che si ripercuotono anche sul gioco dove sono emerse delle imprecisione tecniche, a cominciare dal servizio e dal palleggio. Top scorer uno strepitoso Earvin Ngapeth da 23 punti (50% in attacco, 4 aces). Doppia cifra anche per l’opposto Luca Vettori (17, 4 muri, 45% in fase offensiva) e per capitan Nemanja Petric che è subentrato nel corso del secondo set al posto di uno spento Brian Cook (11 punti per il capitan con 4 muri). Il centrale Kevin Le Roux ha marcato 11 punti (3 muri) affiancato da Matteo Piano (3 stampatone), concedendo così un turno di riposo alla stella Max Holt. Orduna in cabina di regia, Salvatore Rossini il libero. Il modesto Craiova è risultato preciso in difesa e molto concreto in attacco, mettendo così in difficoltà i padroni di casa. Emblematico l’8-2 subito nel primo set: Lica e compagni hanno messo sotto Modena che si è poi ripresa con l’ingresso di Petric al posto di Cook. L’aggancio sul 19-19 sembra scacciare gli incubi ma il finale di set è marcato da Lica che chiude con un mani fuori e un ace. Modena va avanti 11-8 e 18-14 nel secondo set grazie all’apporto di Cook. Sembra fatta ma Bala e Stulenkov riportano sotto i rumeni. Si arriva punto a punto, Bala regala una clamorosa palla set al Craiova che potrebbe volare sul 2-0. Le Roux annulla, poi ci pensa Ngapeth con due punti consecutivi a rimettere Modena in carreggiata. Da questo punto in poi è tutto facile per i ragazzi di Piazza: 8-2 in avvio di terzo set che diventa 16-8, poi nel quarto gioco è davvero una pura formalità.

CLASSIFICA POOL D: Azimut Modena 3 vittorie (8 punti), S.C.M “U” Craiova 1 vittoria (4 punti), ACH Volley Lubiana 1 vittoria (3 punti), PGE Skra Belchatow 0 vittorie (0 punti). Giovedì 19 gennaio, ore 18.00: Lubiana vs Belchatow.

(foto Roberto Muliere)