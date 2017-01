Champions League: prova di forza Lube, Civitanova espugna la bolgia di Resovia

Che prova di forza di Civitanova che domina letteralmente l’Asseco Resovia ed espugna meravigliosamente la caldissima Arena Rzeszow, annichilendo gli oltre 4000 spettatori polacchi. La Lube si fa bellissima e asfalta la seconda forza del campionato polacco con un netto 3-0 (25-22; 25-13; 25-14) nella terza partita della fase a gironi della Champions League 2016/2017 di volley maschile.

I ragazzi di Chicco Blengini sono stati letteralmente stupendi e in appena 72 minuti hanno trionfato in una trasferta ostica, su un campo infuocato ed estremamente difficile. Il secondo e il terzo parziale testimoniano di una partita letteralmente a senso unico, senza alcuna storia. La capolista della SuperLega ottiene così il secondo successo nella massima competizione continentale e sale al secondo posto della Pool B ancora comandata dal Berlin Recycling Volleys di coach Serniotti.

Un match impeccabile risolto grazie agli 8 muri e soprattutto agli 11 aces di squadra che hanno messo in ginocchio gli uomini di Kowal. Show personale di un inverosimile Osmany Juantorena, autore di 15 punti con il 53% in attacco e soprattutto 6 aces. La Pantera è stata imprendibile proprio come l’opposto Tsvetan Sokolov (15 marcature, 80% in fase offensiva), entrambi ben serviti da Micah Christenson che è riuscito a esaltare anche l’altro martello Jiri Kovar (9). Al centro Dragan Stankovic (7) e Davide Candellaro (6), Jenia Grebennikov il libero.

Dall’altra parte della rete hanno deluso le stelle Nowakowski e Perrin, solo Schmitt in doppia cifra (10), Drzyzga ha giocato solo il primo set, Jaeschke in panchina.

Grazie iniezione di fiducia per Civitanova che ora andrà a caccia della qualificazione agli ottavi di finale nei due big match all’Eurosuole Forum: tra due settimane contro il Resovia, all’ultima giornata contro il Berlino. Il primo posto nella Pool B passerà per buona parte da queste sfida.

CLASSIFICA POOL B: Berlin Recycling Volleys 2 vittorie (7 punti), Cucine Lube Civitanova 2 vittorie (6 punti), Asseco Resovia 2 vittorie (4 punti), Dukla Liberec 0 vittorie (1 punto).