Champions League. Impresa Modena che sbanca Belchatow, vince Civitanova

Pazza Modena. L’Azimut sbanca Belchatow (3-1) in una partita fondamentale nel cammino di Champions League giocando una grande partita in terra polacca con un solo neo, nel quarto set quando, avanti 22-14, rischia tantissimo subendo un break di 0-8 (frutto quasi solo di errori gialloblù). Per il resto è un’Azimut di grande spessore quello che porta a casa i tre punti dalla trasferta polacca. Benissimo in battuta e a muro, la squadra emiliana annichilisce gli avversari mettendo in costante pressione la ricezione avversaria che funziona discretamente solo nel secondo set.

Buon avvio dell’Azimut Modena che schiera la formazione titolare, la stessa che ha saputo vincere, soffrendo, contro Milano domenica in campionato. Gli emiliani di Piazza scattano avanti 9-5 ma i padroni di casa, sospinti dal solito pubblico caldo, si riportano sotto (12-11). Vettori, N’Gapeth e Holt, però, picchiano forte in battuta e Modena scava un solco importante fra sé e i rivali (23-17). Belchatow si riporta sotto (23-20 e 24-22) ma ci pensa Petric nel finale a chiudere il discorso: 25-22.

Modena parte bene anche nel secondo set (8-5) facendo leva sulla battuta e sul muro ma Belchatow cresce soprattutto nei fondamentali di seconda linea. Meno errori per i polacchi anche in attacco ed è così che i padroni di casa raggiungono la parità a quota 15 e poi piazzano il break (20-17) che apre la strada per il pareggio con un finale targato Wlazly (25-21).

L’Azimut non si fa intimorire e riparte come se nulla fosse accaduto, picchiando forte in battuta e raccogliendo tantissimo dal muro. I polacchi restano in scia fino al 7-6, poi c’è solo una squadra in campo: quella gialloblù che vola sul 18-8 con un break di 11-2 e nel finale gestisce al meglio il tentativo di ritorno dello Skra per il 25-17 conclusivo.

Quarto set folle. Modena sembra in sicurezza, piazza un break di 7-1 che frutta il 22-14. La partita si interrompe per un errore del segnapunti e alla ripresa Belchatow risponde con un break di 8-0 che riporta le squadre in parità (22-22). A chiudere il discorso ci pensa N’Gapeth che piazza due muri a uno consecutivi per il 25-22 che chiude l’incontro.

Civitanova, pronto riscatto con Liberec: 3-0 senza sussulti

Tutto facile per la Lube Civitanova che supera di slancio 3-0 il Dukla Liberec e riscatta la sconfitta di Berlino e la partenza falsa in Champions League. Una prova convincente della squadra marchigiana, superiore in tutti i fondamentali rispetto ai cechi, fallosi e poco efficaci in attacco e in battuta.

Blengini lascia in panchina Juantorena e punta su Kovar e Cebulj in banda. La prima fase del set di apertura è di grande equilibrio ma nella parte centrale del set Civitanova si aggrappa alla classe dei suoi attaccanti e prende il largo (16-12). Liberec non si rimette in carreggiata e i marchigiani si impongono con il punteggio di 25-21. Nel secondo set Liberec scompare dal campo. I cechi si disuniscono e soffrono in tutti i fondamentali. Alla Lube basta serrare le fila a muro e in difesa per scavare un solco importante fra sé e gli ospiti che alla fine raccolgono la miseria di 15 punti.

In avvio di terzo set Liberec sfrutta il rilassamento dei padroni di casa e guadagna quattro punti di vantaggio costringendo Blengini a chiamare il time out sul 10-14. Il Dukla si porta avanti 17-14, poi si blocca e subisce un break di 0-6 con Cebulj in battuta. E’ il segnale della resa dei cechi che non si ritrovano più. Sale in cattedra il muro di Civitanova che si impone con il punteggio di 25-20.