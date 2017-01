Modena domina il Craiova e vola agli ottavi di finale! Vettori top scorer

Tutto facile per Modena nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2016/2017 di volley maschile. I Campioni d’Italia hanno sconfitto a domicilio il S.C.M. “U” Craiova per 3-0 (25-16; 25-19; 25-18), dominando l’incontro dall’inizio alla fine: i Canarini sono scappati già nella prima metà dei vari parziali e non si sono mai fatti rimontare dalla formazione rumena.

Con questo successo, il quarto consecutivo nella massima competizione continentale, Modena rafforza il primo posto nella Pool D e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale. Nei prossimi due incontri si andrà a caccia della vittoria del raggruppamento per avere un accoppiamento più agevole nel primo turno della fase a eliminazione diretta.

Coach Piazza, dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, ha guidato la sua squadra verso un pronto riscatto, pur dovendo fare a meno dell’infortunato Max Holt. Top scorer l’opposto Luca Vettori (15 punti, 2 aces, 62% in attacco), doppia cifra anche per il centrale Kevin Le Roux (10, 2 muri e 2 aces) affiancato da Matteo Piano (da annotare le 4 stampatone). In cabina di regia Orduna che ha pescato ben 4 aces, di banda la stella Earvin Ngapeth (9) e capitan Nemanja Petric (8), Salvatore Rossini il libero.

CLASSIFICA POOL D: Azimut Modena 4 vittorie (11 punti), S.C.M. “U” Craiova 1 vittoria (4 punti), ACH Volley Lubiana 1 vittoria (3 punti), PGE Skra Belchatow 1 vittoria (3 punti). Domani, ore 18.00: Belchatow vs Lubiana.

Si qualificano agli ottavi di finali le prime due classificate dei cinque gironi e le tre migliori terze. Final Four a Roma organizzata dalla Sir Safety Colussi Perugia.