Modena ha vinto il girone! Vettori e Ngapeth stendono il Belchatow

Modena ha vinto la Pool D della Champions League 2016/2017 di volley maschile. I Campioni d’Italia hanno mateticamente conquistato il primo posto del proprio girone grazie alla bellissima vittoria ottenuta contro il PGE Skra Belchatow, sconfitto per 3-1 (25-16; 21-25; 25-22; 25-22) al PalaPanini.

Davanti al proprio pubblico Modena ha nuovamente sconfitto la corazzata polacca, stesa già all’andata con lo stesso punteggio. La Azimut si è così qualificata agli ottavi di finale della massima competizione continentale dove si presenterà come testa di serie, beneficiando di un sorteggio sulla carta agevole. Il Belchatow, invece, dovrà sudarsi il passaggio del turno fino all’ultimo con il Lubiana e il Craiova.

Modena ha dominato in tutti i fondamentali, trascinata da un super Luca Vettori autore di 21 punti con il 46% in attacco e dalle 15 marcature di Earvin Ngapeth (15, 4 aces, anche se ha subito 7 muri). Doppia cifra anche per il centrale Max Holt (13, 2 muri). La formazione schierata da coach Tubertini, alla terza vittoria consecutiva da quando siede sulla panchina di Modena dopo l’addio di Piazza, era completata da capitan Nemanja Petric di banda (8), Santiago Orduna in cabina di regia, Kevin Le Roux al centro (8) e Salvatore Rossini libero.

Il PGE infarcito delle stelle Bartosz Kurek (14 punti, schierato ancora da schiacciatore come nell’ultima di campionato), Mariusz Wlazly (17), Srecko Lisinac (13) e Nicolas Uriarte non è riuscito a tenere il passo dei padroni di casa nei momenti più importanti.

Modena tornerà in campo tra due settimane per affrontare il Lubiana nell’ultimo match della fase a gironi, ormai ininfluente per le sorti dei Canarini.

CLASSIFICA POOL D: Azimut Modena 5 vittorie (14 punti), PGE Skra Belchatow 2 vittorie (6 punti), S.C.M. “U” Craiova 1 vittoria (4 punti), ACH Volley Lubiana 1 vittoria (3 punti). Domani sera, ore 19.00: Craiova vs Lubiana.

Le prime e le seconde classificate dei cinque gironi, insieme alle tre migliori terze, si qualificano agli ottavi di finale. Final Four a Roma organizzata dalla Sir Perugia, già qualificata.