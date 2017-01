Civitanova ipoteca la regular season, Modena sconfigge Perugia in un match dal grande spettacolo

Civitanova è sempre più la capolista della SuperLega. Al temine della 20^ giornata del massimo campionato italiano di volley maschile la Lube ha allungato sulle più immediate inseguitrici: Trento e Perugia sono distanti 6 punti, Modena è dietro di ben 8 lunghezze.

Civitanova sembra aver ipotecato la conquista della regular season quando mancano 6 giornate al termine: con ancora tutti i big match da giocare, però, i marchigiani dovranno essere bravi a non sciupare questo vantaggio importantissimo. Ora la SuperLega si prende due settimane di pausa perché nel prossimo weekend si giocherà la Final Four di Coppa Italia.

I ragazzi di Chicco Blengini si sono sbarazzati di Vibo Valentia per 3-1, dominando di rabbia il quarto parziale dopo aver perso il terzo set in volata, colpiti dai muri e dagli attacchi degli avversari. Non ha giocato Osmany Juantorena a cui è stato concesso un meritato turno di riposo per tirare il fiato, la Pantera è stato sostituito degnamente da un superlativo Klemen Cebulj (19 punti) affiancato di banda da Jiri Kovar (12), al centro Candellaro (4 muri, 11 marcature) affiancato da Cester (13) in una coppia tutta italiana. Eccezionale regia di Micah Christenson (8 punti personali) che ha servito in diagonale Tsvetan Sokolov (14). Dall’altra parte della rete ha deluso Michalovic, sostituito in corsa da Rejlek (15).

Modena ha vinto il big match contro Perugia al termine di una partita infinita, equilibrata, palpitante. Tanti errori da entrambe le parti ma l’intensità non è mai mancata in un PalaPanini gremito in ogni ordine di posto. Davanti al proprio pubblico i Campioni d’Italia hanno confermato il loro feeling negli incontri di cartello, in netta controtendenza con le difficoltà patite contro le piccole.

Avanti 2-1 i Canarini si fanno rimontare, poi nel tie-break pigiano sull’acceleratore dopo un primo momento di difficoltà e dominano gli avversari come all’andata. I Block Devils non riescono proprio a sconfiggere gli emiliani (terzo ko stagionale, non riescono a imporsi da addirittura tre anni), incappano nella prima sconfitta dopo 11 vittorie filate e così Lorenzo Bernardi assapora la prima delusione in campionato da quando siede sulla panchina della società umbra.

Perugia aggancia Trento (ieri vittoriosa contro Ravenna) al secondo posto, Modena è quarta a due punti dai dolomitici: tutte le tre formazioni sembrano ormai impossibilitate a ricucire l’ampio gap che si è generato con Civitanova. Prestazione di grande qualità dell’opposto Luca Vettori (19 punti), Earvin Ngapeth ha scaldato il braccio nel tie-break ed è risultato decisivo come sempre (13), ottima prestazione dei centrali Kevin Le Roux (13, 3 aces) e Max Holt (5 muri), doppia cifra anche per capitan Nemanja Petric (13).

Perugia ha pagato la giornata difficile di Ivan Zaytsev (9), Aleksandar Atanasijevic ha giocato praticamente solo il primo set prima di essere sostituito da Aaron Russell (18) nel modulo a tre con Alex Berger (14). Gli ospiti hanno provato a tenersi aggrappati alla partita con le unghie e con i denti ma nel momento più importante è saltata fuori la maggior lucidità di una scatenata Modena che si lancia nel migliore dei modi verso la difesa della Coppa Italia.

Verona ha sostanzialmente blindato il quinto posto in classifica grazie alla quinta vittoria consecutiva da quando sulla panchina siede coach Grbic. Gli scaligeri hanno dovuto però faticare contro Milano, andando sotto per 1-0 e imponendosi ai vantaggi del quarto parziale. A fare la differenza i soliti Mitar Djuric (24) e Uros Kovacevic (21) ben imbeccati da Michele Baranowicz. Con Ferreira out c’è stato spazio per Gigi Randazzo (4) e François Lecat (8), da annotare anche i 3 muri di Zingel. I meneghini rimangono al penultimo posto in classifica nonostante le 29 marcature di un super Sasha Starovic che in molti davano vicino all’addio.

Piacenza torna al sesto posto superando Monza che aveva sconfitto Padova nell’anticipo ma perde un punto importantissimo contro Sora. I biancorossi, avanti 2-0, si fanno rimontare dall’ultima della classe e devono sudare per imporsi al tie-break grazie a Ramos Hernandez (29 punti) e Viktor Yosifov (18 punti e 8 muri), doppia cifra anche per l’altro schiacciatore Trevor Clevenot (18) affiancato da Simone Parodi (4) visto l’infortunio di Leo Marshall. Un successo fondamentale per gli emiliani in vista della Final Four di SuperLega.

Terza vittoria consecutiva di Molfetta che ha sconfitto Latina per 3-2 nello scontro diretto in ottica playoff. Ora i pugliesi sono a soli 2 punti dall’ottavo posto di Vibo Valentia e possono sognare fino in fondo! Solita prestazione sbalorditiva del fantascientifico Giulio Sabbi, autore di addirittura 38 punti! Il capocannoniere della SuperLega è sempre più unico, ha deciso la partita come suo solito. Bene anche De Barros (17), ai laziali non è stata sufficiente la buona ripartizione di Sottile su Fei (1), Klingenberg e Maruotti (15 a testa).

I risultati della 20esima giornata di SuperLega

Gi Group Monza vs Kioene Padova 3-1 (25-17; 25-19; 19-25; 28-26)

Diatec Trentino vs Bunge Ravenna 3-0 (25-23; 25-18; 25-22)

Azimut Modena vs Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-22; 19-25; 25-21; 21-25; 15-11)

Exprivia Molfetta vs Top Volley Latina 3-2 (20-25; 25-20; 22-25; 25-22; 15-7)

Calzedonia Verona vs Revivre Milano 3-1 (20-25; 25-23; 25-17; 27-25)

LPR Piacenza vs Biosì Indexa Sora 3-2 (25-23; 25-20; 17-25; 24-26; 15-12)

Cucine Lube Civitanova vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-15; 25-18; 23-25; 25-13)