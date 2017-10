Civitanova, Trento e Perugia alle Final Four di Coppa Italia! Show di Zaytsev, Juantorena e Vettori

Serata dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2017 di volley maschile. Nelle tre partite giocate sono arrivati tre sonori 3-0 da parte delle favorite della vigilia che così si sono qualificate agevolmente alla Final Four, in programma a fine gennaio in città da definire (si parla di Bari). Domani sera il match tra Modena e Verona completerà il quadro delle quattro squadre che lotteranno per il titolo.

Civitanova ha demolito Ravenna con una grande prestazione di squadra e il rientro inatteso di Tsvetan Sokolov che si è subito rimesso dopo l’infortunio di domenica. L’opposto bulgaro è andato a referto con 9 punti, Osmany Juantorena è stato il solito trascinatore con 14 punti (3 aces), doppia cifra anche per l’altro martello Taylor Sander (10) e per un super Davide Candellaro al centro (10) ben servito da Micah Christenson. I romagnoli hanno pagato la serata no di Poglajen, troppo pochi anche i 9 punti di Buchegger e i 10 di Marechal per mettere seriamente in difficoltà i Campioni d’Italia e detentori del trofeo.

Trento surclassa Monza con grande disinvoltura e si rialza dalla sconfitta casalinga patita in campionato contro Milano. Lorenzetti recupera Uros Kovacevic e il mancino fa subito la differenza con 14 punti (2 aces) ben servito da Simone Giannelli che era alla prima uscita con un martello sinistro. Top scorer l’opposto Luca Vettori (16 punti, 4 aces), doppia cifra anche per il capitano Filippo Lanza (13). Tra le fila dei brianzoli non sono bastati Dzavoronok (10) e Finger (12).

Nessun problema nemmeno per Perugia che ha sconfitto Padova come già fatto tre giorni fa in campionato. C’è stata battaglia soltanto nel terzo set, oggi a fare la differenza è stato uno scatenato Ivan Zaytsev che è tornato a picchiare seriamente in attacco (16 punti, 3 aces) rimpiazzando così Aleksandar Atanasijevic (solo 9 punti per l’opposto serbo), doppia cifra anche per Aaron Russell (12). Tra le fila di Padova vanno annotati i 15 punti di Luigi Randazzo, serata difficile per l’opposto Gabriele Nelli (2).

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE:

Cucine Lube Civitanova vs Bunge Ravenna 3-0 (25-20; 25-19; 25-21)

Diatec Trentino vs Gi Group Monza 3-0 (25-23; 25-20; 25-18)

Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova 3-0 (25-18; 25-17; 28-26)

Azimut Modena vs Calzedonia Verona giovedì 19 ottobre, ore 20.30

COPPA ITALIA – SEMIFINALI:

Civitanova vs Modena/Verona

Trento vs Perugia