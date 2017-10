Conegliano incomincia alla grande l'avventura in Champions League, demolito il Linamar

Conegliano ha letteralmente demolito il Linamar Bekescsabai per 3-0 (25-4; 25-10; 25-17) nell’andata del secondo turno preliminare della Champions League 2017-2018 di volley femminile. Un’autentica passeggiata di salute per le Pantere in terra magiara che vale mezza qualificazione al turno successivo: per strappare il pass, infatti, le ragazze di coach Santarelli dovranno vincere almeno due set nel ritorno in programma sabato prossimo al PalaVerde.

Troppo il divario tecnico tra le due formazioni, palesatosi in maniera molto evidente nei primi due set conclusi con parziali davvero imbarazzanti. Conegliano ha dovuto sudare un po’ di più nel terzo set ma ha controllato senza particolari patemi d’animo chiudendo la pratica in appena 59 minuti di gioco.

Top scorer la schiacciatrice Kimberly Hill (17 punti con un inverosimile 92% in attacco), doppia cifra anche per l’altro martello Megan Easy (12), l’opposto Anna Nicoletti si è fermata a 9 punti, al centro Anna Danesi (5, 4 muri) e Robin De Kruijf (8), Joanna Wolosz in cabina di regia e Monica De Gennaro il libero.