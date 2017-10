Coppa Italia, ottavi: Verona supera Milano, Monza liquida Latina

Serata dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia 2017/2018 di volley maschile, vero e proprio preludio alla SuperLega che scatterà nel weekend. Civitanova, Modena, Trento e Perugia sono qualificate di diritto ai quarti di finale e attendono di conoscere i propri avversari per il prossimo turno. Monza non ha alcun problema a sconfiggere Latina con un comodo 3-0 davanti al proprio pubblico. I rinnovati brianzoli, grazie anche a 10 muri di squadra, si sono guadagnati il quarto di finale contro Trento. Sugli scudi Michal Finger (15), il capitano Iacopo Botto (11) e Donovan Dzavoronok (9): il trio offensivo ha dettato legge ben servito da Kawika Shoji, da annotare anche i 7 punti del centrale Simone Buti. La prima uscita ufficiale non è stata positiva per i laziali che non sono mai entrati in partita nonostante gli 11 punti di Cristian Savani e i 10 di Sasha Starovic. La sfida tra Ravenna e Vibo Valentia ha caratterizzato la parte finale della passata stagione e si è rinnovata oggi con la bella vittoria dei romagnoli che hanno espugnato il campo avversario dominando nettamente il terzo e il quarto set. Show personale dell’indemoniato Paul Buchegger (25 punti, 3 muri, 5 aces), doppia cifra anche per Nicolas Marechal (14), Krasimir Georgiev (12) e Gabriel Poglajen (13): i rinnovati giallorossi sembrano aver trovato il passo giusto e ai quarti di finale affronteranno Civitanova, tra le fila dei calabresi i migliori sono stati Benjamin Patch (11) e Oleg Antonov (10). Verona è riuscita ad avere la meglio su Milano guidata dall’arrembante Andrea Giani in un incontro che durante la stagione potrebbe valere delle posizioni importanti. Gli scaligeri ora sono attesi da Modena in un quarto di finale di altissimo livello. Domani sera si giocherà invece Piacenza-Padova, la vincente volerà ai quarti di finale contro Perugia. Di seguito tutti i risultati dettagliati degli ottavi di finale della Coppa Italia 2017/2018 di volley maschile e il tabellone dei quarti di finale.

OTTAVI DI FINALE:

Vibo Valentia vs Bunge Ravenna 1-3 (21-25; 25-22; 9-25; 17-25)

Calzedonia Verona vs Revivre Milano 3-1 (24-26; 25-22; 25-21; 25-20)

Gi Group Monza vs Taiwan Excellence Latina 3-0 (25-17; 25-22; 25-22)

Wixo LPR Piacenza vs Kione Padova giovedì 12 ottobre, ore 20.30

QUARTI DI FINALE (mercoledì 18 ottobre):

Cucine Lube Civitanova vs Bunge Ravenna

Azimut Modena vs Calzedonia Verona

Diatec Trentino vs Gi Group Monza

Sir Safety Conad Perugia vs Wixo LPR Piacenza / Kioene Padova