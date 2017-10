Padova espugna Piacenza e raggiunge Perugia: il tabellone dei quarti

Si sono conclusi gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017/2018 di volley maschile. Padova ha sconfitto Piacenza per 3-1 e si è così guadagnata la sfida nei quarti di finale.

I ragazzi di Baldovin, che erano dovuti anche passare dalla tagliola dei 16esimi di finale, hanno letteralmente dominato a muro (16 stampatone di squadra), trascinati dall’indemoniato opposto Gabriele Nelli (23 punti), determinanti però anche le 12 marcature dello schiacciatore Luigi Randazzo, 5 muri per Milan Peslac, 4 a testa per Alberto Polo e Lazar Cirovic (11). A Piacenza, che ha steccato pesantemente la prima uscita stagionale davanti al proprio pubblico, non sono bastati Alessandro Fei (19) e Viktor Yosifov (15, 5 aces), 13 punti anche per Trevor Clevenot.

Di seguito tutti i risultati dettagliati degli ottavi di finale e il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2017/2018 di volley maschile.

Ottavi di finale

Vibo Valentia vs Bunge Ravenna 1-3 (21-25; 25-22; 9-25; 17-25)

Calzedonia Verona vs Revivre Milano 3-1 (24-26; 25-22; 25-21; 25-20)

Gi Group Monza vs Taiwan Excellence Latina 3-0 (25-17; 25-22; 25-22)

Wixo LPR Piacenza vs Kione Padova 1-3 (25-23; 24-26; 24-26; 22-25)

Quarti di finale (18-19 ottobre)

Cucine Lube Civitanova vs Bunge Ravenna

Azimut Modena vs Calzedonia Verona

Diatec Trentino vs Gi Group Monza

Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova