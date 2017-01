Quarti di finale: Casalmaggiore e Bergamo sprofondano! Modena e Scandicci 3-0

Serata dedicata all’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2016/2017 di volley femminile. Tre partite si sono concluse con il risultato più netto (3-0, due delle quali contro pronostico) e la qualificazione alla Final Four (4-5 marzo in sede da definire) sembra già essere chiusa prima della disputata dei match di ritorno in programma domenica 8 gennaio. Passano il turno le squadre che, nell’arco dei due incontri, hanno vinto il maggior numero di set; in caso di parità si giocherà un golden set di spareggio.

Clamoroso tonfo di Casalmaggiore al PalaPanini. Le Campionesse d’Europa, prime al termine del girone d’andata, vengono demolite da Modena con un netto 3-0 che vale una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Four. Le ragazze in rosa, per ribaltare la contesa, dovranno vincere il match di ritorno per 3-0 e poi imporsi al golden set di spareggio.

Le emiliane, grandissime deluse della prima parte di stagione, ritrovano lo smalto di giorni miglior e si esibiscono sul livello di gioco che tutti si attendevano da qualche mese. Le bianconere sfruttano al meglio anche i tanti errori delle avversarie e ora sono a un solo set dalle semifinali della Coppa Italia, manifestazione che invece sembra stregata per Casalmaggiore.

Non c’è mai praticamente stata storia nei tre set. Modena ha sempre condotto agevolmente l’intero incontro grazie a un ottimo muro di squadra (8 stampatone) e alla serata estremamente positiva di Jovana Branocevic (14) e Caterina Bosetti (14) che ha vinto il derby con la sorella Lucia. Doppia cifra anche per l’altra schiacciatrice Francesca Marcon (10), al centro Laura Heyrman e Yvon Belien, Francesca Ferretti in cabina di regia. A Casalmaggiore non sono state le 19 marcature dell’opposto Samanta Fabris e i 10 punti di Anastasia Guerra, affiancata a una deludente Lucia Bosetti (5).

Anche Bergamo sarà chiamata al rimontone nel match di ritorno se vorrà continuare a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. La Foppapedretti è crollata a Scandicci, capace di imporsi per 3-0 e di sognare la qualificazione alla Final Four. Le toscane sono a un solo set dall’impresa ma non dovranno sottovalutare la caparbietà delle orobiche, già capaci di certi ribaltoni.

Scandicci si è fata apprezzare al servizio (5 aces di squadra contro gli 0 delle avversarie) e soprattutto è stata cinica nei momenti cruciali dell’incontro, il particolar modo nel finale ai vantaggi del terzo set. Determinanti la giornata super di Aneta Havlickova (19 punti, 3 aces) in grandissima forma, doppia cifra anche per la solita Flo Meijners (13) e per un’immensa Valentina Arrighetti, autrice di 11 marcature con 4 stampatone, affiancata da Adenizia (9).

A Bergamo sono totalmente mancati i punti dell’opposto Katarzyna Skowronska (solo 11) e della schiacciatrice Miriam Sylla (3), si è superata la centrale Martina Guiggi (12, 4 muri).

Conegliano ha vinto per 3-0 a Bolzano ma ha dovuto faticare in tutti i set per avere la meglio sulle sudtirolesi, alla loro prima apparizione in Coppa. Le Campionese d’Italia hanno sfoderato una prestazione da urlo a muro (11 stampatone) con la quale sono riuscite ad arginare l’ottimo servizio delle avversarie (7 aces).

Con l’assenza di Tomsia, Folie e Costagrande, sono state Samantha Bricio (18 punti, 2 aces) e Serena Ortolani (15, 3 muri) a caricarsi la squadra sulle spalle insieme alla positiva centrale Anna Danesi (11, 3 muri). Bolzano è andata in doppia cifra con Bauer (11), Papa (12), Gamma (11) e Bartsch (12, 4 aces) ma è mancato quel pizzico di esperienza nei momenti cruciali per strappare almeno un meritato set.

Ora a Conegliano basterà vincere un solo set davanti al proprio pubblico per volare in semifinale e tentare l’assalto al trofeo mentre a Bolzano serve una rimonta che al momento sembra davvero impossibile.

Il match più in bilico è dunque quello tra Busto Arsizio e Novara che oggi si è deciso solo al tie-break in favore delle piemontesi. Le ragazze di Fenoglio si sono trovate avanti per 2-0 sul campo del PalaYamamay, hanno subito la rimonta delle Farfalle ma poi sono riuscite a piazzare la stoccate vincente grazie alle indemoniate Celeste Plak (29 punti, 5 muri) e Katarin Barun (27 marcature), autentiche trascinatrici della squadra in cui anche Francesca Piccinini ha raggiunto la doppia cifra (10).

Busto Arsizio ha faticato nei primi due set in cui ha riabbracciato il ritorno in campo insieme di Valentina Diouf (23 punti) e Brayelin Martinez (17), poi sono state brave a risalire la china e ora si giocheranno il tutto per tutto nel match di ritorno dove entrambe le squadre dovranno per forza vincere se vorranno qualificarsi alla Final Four (un eventuale 3-2 delle Farfalle varrebbe il golden set). Strepitosa performance a muro della squadra (12 stampatone, 6 di Federica Stufi per 16 punti totali).

Di seguito i risultati dettagliati dell’andata dei quarti di finale e il tabellone della Coppa Italia 2016/2017 di volley femminile:

Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-18; 25-22; 25-16)

Sudtirol Bolzano vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25; 22-25; 26-28)

Savino Del Bene Scandicci vs Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-16; 25-22; 26-24)

Unet Yamamay Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara 2-3 (23-25; 17-25; 25-23; 25-15; 9-15)

QUARTI DI FINALE – COPPA ITALIA:

[1] Casalmaggiore vs [8] Modena 0-3

[4] Bergamo vs [5] Scandicci 0-3

[2] Conegliano vs [7] Bolzano 3-0

[3] Novara vs [6] Busto Arsizio 3-2

(foto Roberto Muliere)