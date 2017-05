Definite le amichevoli delle due nazionali prima degli impegni estivi

La lunga estate delle Nazionali di volley si avvicina a grandi passi e per preparare gli appuntamenti più importanti sono state organizzate delle amichevoli. L’Italia ha stilato il calendario delle prossime settimane, fissando quattro partite che dovranno permettere agli azzurri di ingranare.

Già da tempo era noto che i ragazzi di coach Blengini avrebbero debuttato a Napoli contro Argentina e Giappone nella Vesuvio Cup, un triangolare in programma tra il 27 e il 29 maggio. I vicecampioni olimpici sono pronti ad essere accolti dalla bolgia del PalaBarbuto: sabato l’esordio contro l’Albiceleste di Julio Velasco, il Guru dei nostri trionfi mondiali, poi domenica la sfida ai nipponici. L’Italia maschile si preparerà così alla World League: la prima tappa si svolgerà a Pesaro dal 2 al 4 giugno contro Iran, Polonia e Brasile.

Nelle ultime ore è stato comunicato anche il calendario delle ragazze di coach Mazzanti che il 31 maggio inizieranno il torneo di qualificazione ai Mondiali 2018. In Belgio quasi tutto si deciderà nello scontro diretto contro le Yellow Tigers. Per avvicinarsi nel migliore dei modi alle gare di Courtrai, le azzurre se la vedranno contro l’Olanda (argento agli ultimi Europei e semifinalista alle Olimpiadi 2016): due amichevoli, in programma il 26 e il 27 maggio, per affinare la forma di Chirichella e compagne.