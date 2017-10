Doping: la FIVB toglie la sospensione di Ana Antonijevic, nessuna comunicazione su Miriam Sylla

La FIVB ha tolto ad Ana Antonijevic la sospensione avuta a causa di una positività riscontrata al clembuterolo durante il Grand Prix 2017 di volley femminile. Questo è il comunicato che arriva dalla Federazione Serba di pallavolo: i massimi organi internazionali hanno riabilitato la palleggiatrice titolare delle fresche Campionesse d’Europa (che a Baku non aveva appunto potuto giocare). La Antonijevic sarà così a disposizione del Volero Zurigo già dai prossimi giorni. La notizia ha un certo clamore perché anche la nostra Miriam Sylla era risultata positiva a quella sostanza ma sulla schiacciatrice in forza a Bergamo non emergono altre novità. La FIPAV aveva chiesto le controanalisi ma non si conoscono gli sviluppi.