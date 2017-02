Era Rodrigo ora è Tiffany De Abreu e giocherà da donna in Serie A2 a Palmi

Era Rodrigo, ora è Tiffany. Ha sempre giocato in campionati di volley maschile e ora ha avuto il via libera dalla Federazione Internazionale per poter militare in tornei femminili. È la storia di Pereira De Abreu che da ieri sera è diventata una giocatrice della Golem Palmi, club della nostra Serie A2 in piena lotta per accedere ai playoff promozione.

La 32enne schiacciatrice/opposto arriva direttamente dalla Serie B belga maschile dove fino alla scorsa settimana ha vestito la casacca del JTV Dero-Zele Barlare (0 punti in 17 partite giocate), poi il permesso della FIVB e subito l’arrivo nella squadra allenata da coach Giangrossi. Un trans nel volley italiano non è una novità: già lo scorso anno si era vista Alessia Ameri, libero di Olbia sempre in Serie A2 ma questa volta Tiffany può davvero spostare gli equilibri.

La sua potenza si farà sentire in un campionato femminile. Rodrigo non riusciva più a vedersi nel suo corpo da uomo, il suo passato parla di una discreta carriera tra Brasile, Francia, Olanda, Indonesia e Belgio. Il brasiliano ha deciso così di affrontare il percorso previsto per il cambiamento di sesso e ora è pronto per dare manforte alle calabresi. Già oggi pomeriggio potrebbe scendere in campo contro la Delta Informatica Trentino.

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Sono stata accolta molto bene nel gruppo. Le ragazze mi hanno trattato sin da subito come una sorella. Il livello qui in Italia è molto alto e dovrò allenarmi duramente per poter mantenere questi standard. Qui gli allenatori sono molto preparati, hanno la cultura del lavoro duro e sanno trasmettere la voglia di fare”.