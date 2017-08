L’Italia lavora in sordina: come stanno Giannelli e compagni?

L’Italia continua la marcia di avvicinamento agli Europei 2017 di volley maschile che si disputeranno in Polonia dal 24 agosto al 3 settembre. Mancano appena tre settimane al debutto degli azzurri contro la Germania (match fondamentale per lo sviluppo di tutto il torneo) e i ragazzi di Chicco Blengini continuano il loro lavoro in palestra per arrivare preparati all’appuntamento. Il terzo collegiale si è concluso ieri, un’ulteriore fase si svolgerà nei prossimi giorni.

Si è trattato di un collegiale in sordina visto che l’attenzione mediatica è andata tutta sul caso Ivan Zaytsev ma la nostra formazione non si è mai fatta distrarre, ha fatto gruppo e sta cercando di tirare fuori il meglio lavorando con la massima serenità e con il giusto legame tra i vari interpreti. Dopo la brutta World League, l’Italia proverà ad arrivare all’appuntamento per riscattarsi e per fare la differenza. Ne sapremo di più settimana prossima quando la nostra Nazionale affronterà la Slovenia in due amichevoli (8 e 9 agosto a Cavalese).

In quelle occasioni potremo tracciare un primo bilancio della situazione in un sestetto che deve ancora decidere la spalla di Filippo Lanza di banda (Antonov, Randazzo, Botto?) e la coppia titolare di centrali (Buti, Piano, Ricci, Candellaro in ballottaggio). Una garanzia è Simone Giannelli in cabina di regia e proprio il nostro baby fenomeno, insieme a Pippo Lanza, si è recato al BIG Camp in Monte Bondone, uno dei gioielli dell’estate del Trentino Volley (la loro società), sorprendendo i tanti partecipanti con autografi e selfie. Matteo Piano, invece, è il grande protagonista del tradizionale spot Agrivolley ideato da ApT con Dolomiti TV: vedremo il centrale indaffarato, insieme ai compagni di squadra, a destreggiarsi fra lanterne, cartine e bussola fra i prati e i boschi della Val di Fiemme e poi nella curiosa veste di contadino e casaro.

Ricordiamo anche le date delle due amichevoli contro la Slovenia, sempre al Palazzetto La Rosa Bianca di Cavalese: martedì 8 agosto (ore 18.00) e mercoledì 9 agosto (ore 16.30), ingresso a pagamento ma incasso in beneficienza all’Associazione Parto per Fiemme. Se siete in vacanza nelle Dolomiti non potete mancare.