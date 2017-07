Zaytsev: "Mai pensato di potermi trovare in una situazione così". Ma la partita non è ancora chiusa

" Non trovo le parole per descrivere la sensazione che sto provando. E’ davvero una situazione in cui non avrei mai pensato di potermi trovare. Ora sto andando a riabbracciare la mia famiglia ma mi sento di fare un grande in bocca al lupo ai compagni e al tecnico Blengini perché io mi sento sempre parte di questa squadra "

Ivan Zaytsev ha scelto di non fare polemiche dopo la clamorosa decisione della Fipav che lo ha escluso dai convocati dall’Europeo per l’annosa querelle delle scarpe. Chi si attendeva fuochi e fiamme dopo il duro comunicato della Federazione di ieri pomeriggio, in cui la Fipav addossa allo Zar la colpa della mancata risoluzione di questo caso, Zaytsev sceglie il profilo basso soprattutto per evitare eventuali strascichi federali e il concreto rischio di un’eventuale squalifica.

Ma la partita (forse) non è conclusa…

Stando alla Gazzetta dello Sport però la vicenda potrebbe avere un ulteriore capitolo. Sembrerebbe infatti che al 28enne schiacciatore della Sir Safety Perugia sia arrivata nella tarda serata di ieri una comunicazione in cui verrebbe invitato a tenersi comunque pronto ed allenato con Mizuno che si impegnerebbe ad apportare nuovi correttivi alle scarpe per venire incontro alle esigenze del giocatore. Se tali indiscrezioni fossero confermate, ci sarebbe la possibilità di vedere lo Zar rientrare nel gruppo azzurro e magari scendere in campo sin dall’esordio del 25 agosto contro la Germania. Insomma la parola fine, al giallo che ha funestato l’estate del volley italiano, potrebbe non essere ancora stata scritta…